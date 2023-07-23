За його словами, ворог чинить відчайдушний спротив, але перевага за ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ініціатива залишається за Збройними силами України, хоча й російські військові чинять там відчайдушний спротив. Про це в ефірі інформаційного телевізійного марафону заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"На Бахмутському напрямку ініціатива залишається за Силами оборони, ворог чинить відчайдушний спротив, за цю добу 566 разів наносив всіма видами артилерії удари по наших позиціях, 4 авіанальоти здійснив. Загалом відбулося 18 боєзіткнень, 126 окупантів знищено, 170 зазнали поранень, 6 взято в полон", - сказав він.

Також, за його словами, на цьому напрямку фронту за добу було знищено багато ворожої техніки.

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"Це був танк, дві самохідні артилерійські установки "Піон" калібру 203 мм, чотири самохідні установки "Гіацинт-С", гаубиці, система "Сонцепьок", три зенітно-ракетні установки "Стріла-10" та п'ять польових складів з боєприпасами", - зазначив Череватий.

Ситуація на Бахмутському напрямку - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Бахмуті вже досить великий проміжок часу залишається досить складною. Основні бої там ведуться за панівні висоти, які розташовані північніше та південніше міста. Противник там чинить потужний опір та застосовує резерви.

Станом на 22 липня на північному і південному флангах Бахмута ЗСУ досягли обмеженого успіху. Про це повідомляли аналітики Інститут вивчення війни (ISW). Зокрема, вдалося просунутися по трасі E40 Бахмут-Слов'янськ у напрямку на північний схід від Оріхово-Василівки. Це приблизно 11 км від міста-фортеці.

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