Тепер в окупантів будуть проблеми з пальним.

Чернігівщина дала гідну відсіч окупантам. Так, під Прилуками зняли на відео розбиту колону російських бензовозів.

"Під Прилуками знищили тилову колону окупантів. Наступати на Київ без пального буде трохи проблематично", - написав у своєму Телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Раніше в Пентагоні заявляли, що величезна колона під Києвом досі стоїть на місці. Зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в грязі і, швидше за все, спалила все пальне.

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