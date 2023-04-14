Ворогам в окопах на українській землі дуже "весело" - ЗСУ рідко промахуються.

Збройні сили України показали, як "гасять" окопи російських солдатів, які вирили свої "нори" на українській землі, гранатами Ф-1.

Дієвість боєприпасів під час бойових дій продемонстрували солдати 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців, зазначає СтратКом ЗСУ в Telegram.

Там з гумором називали це акційною пропозицію доставки гранат для окупантів.

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"Кожна четверта з сюрпризом", - відзначили в ЗСУ.

Солдати РФ натрапив на гранату Ф-1 від ЗСУ

Нагадаємо, що українські військові часто публікують відео про те, як дієво застосовують вітчизняну або західну зброю в битвах з окупантами. Доволі ефективно наші герої використовують і гранати Ф-1.

Вчора в мережі з'явився черговий ролик з демонстрацією потужності даного боєприпасу. Солдату РФ було не до сміху. Він так налякався, що не зміг зорієнтуватися й кинувся ховатися в окоп, в який за секунду "до" приземлилася граната.

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