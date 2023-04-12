Журналісти навідалися в окопи до декількох українських військових на різних ділянках фронту. Хлопці кажуть, що наразі їм тяжко - не вистачає боєприпасів від партнерів, однак вони все одно реалізують вдалі контррозвідувальні операції проти військ РФ.

Збройні сили України "тестують на зуб" слабкі місця ворога в найгарячіших точках лінію фронту з РФ. Подробиці про щоденні сутички, буденні військові дні та розвідувальні спецоперації проти окупантів розповів військовий з позивним "Боксер" та ще декілька його побратимів з різних напрямків фронту.

Відповідний репортаж зробили журналісти американського щотижневика The Washington Post, навідавшись до окопів наших захисників, розташованих, переважно, трохи більше за кілометр від позицій російських солдатів.

За словами військових, наразі нагальною проблемою фронту є нестача боєприпасів, які Західні партнери України мають постачати у більшій кількості. Однак, попри це, ЗСУ ведуть вдалі контррозвідки, й перевіряють оборону позицій РФ на міцність. На жаль, аналогічну тактику застосовує й ворог.

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"Ми їх перевіряємо", - сказав "Боксер", описуючи вдалі операції з розвідки: "І, звичайно, вони роблять те саме з нами", - наголосив він.

За його словами, таким чином війська України намагаються досконаліше вивчити слабкі сторони ворога в рамках підготовки до можливого масштабного контрнаступу.

Інший український захисник з позивним "Єфрейтор", який понад пів року захищає українську територію в одному з окопів Донецької області, каже, що за час "спільного" співіснування з військовими РФ він вже навіть впізнає їхні голоси, настільки близько розташовані позиції.

"Вночі ми чуємо багато п’яних криків, переважно лайки", - каже він.

Ще одну цікаву подробиці щодо окупантів розповів один з командирів ЗСУ з позивним "Метіс", підрозділ якого дислокується поряд з Бахмутом. За словами 24-річного військового, росіяни намагаються укріплювати власну оборону буквально всім, починаючи з деревини та закінчуючи сміттям.

"Ми бачили, як нещодавно мобілізовані російські війська туди стягнули для риття окопів, і вони займаються цією справою досить вдало..використовують все, що знайдуть: деревину, навіть сміття", - зазначив "Метіс".

ЗСУ наголошують, що однією з проблем, з якою їм доведеться зіткнутися під час контрнаступу, може стати щільна замінованість територій, адже вона перешкоджає навігації. Також хлопці розповіли про втрати, без яких, нажаль, не вдається вести оборону одного з "найсмертоносніших" напрямків - міста Бахмут. Нещодавно в Дніпрі попрощалися з одним захисників міста - 26-річним військовим Владом. Він загинув від мінометного обстрілу його позиції біля Бахмута. Про сутичку з росіянами розповів його побратим Віталій. Разом вони боронили Україну пліч-о-пліч вже понад року.

"Я навіть не знав, у якому підрозділі я був, там був такий хаос. Влад був першим, кого я побачив; Я просто пішов за ним, щоб знати, куди йти" - згадує він про їх перше знайомство під Бахмутом.

Віталій був шокований новиною про смерть друга, каже, що, ймовірно, його сильно виснажила війна.

"Він, напевно, втомився, бо я знаю, що він був здатний захистити себе" - вважає він.

Водночас військовий наголошує, що захисники Україні знають, що мають продовжувати захищати країну.

Під Бахмутом ЗСУ відбили черговий штурм ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, що росіяни щодня штурмують позиції ЗСУ для того, щоб захопити Бахмут (Донецька область). Однак вже декілька місяців росіяни не можуть отримати на цьому напрямку значної переваги.

Сьогодні стало відомо про чергову невдачу ворога. ЗСУ вдалося ліквідувати майже десяток найманців ПВК "Вагнер" - рушійної сили, яку армія РФ задіяла на цьому напрямку.

Нагадаємо, що станом на ранок 12 квітня окупанти втратили у кривавій війні проти України ще 730 військових. Загалом вдалося "відмінусувати" 180 050 солдатів РФ.

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