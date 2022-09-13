У розвідки є інформація про підготовку чергових провокацій і обстрілів Запорізької станції.

Російські окупанти готують чергові провокаційні обстріли Запорізької атомної електростанції, що може вплинути зрештою і на інші атомні об'єкти.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку атомну електростанцію. Російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України. І це, безперечно, може вплинути зрештою і на інші атомні об'єкти, на інші атомні станції", - відмітив Юсов.

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За його словами, є інформація про певну підготовку чергових провокацій і обстрілів Запорізької станції. Особовий склад агресора має план перебування в укритті.

"Тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність по пошкодженню ліній електропередач, яких зараз залишилося лише декілька, які поєднують ЗАЕС з українською енергосистемою", - сказав представник ГУР.

Юсов також наголосив, що фактично держава-терорист захопила ядерний об’єкт і, побачивши певну безкарність з боку міжнародної спільноти, тепер масштабує цю історію на всю енергетичну систему України, готуючи таким чином відверту гуманітарну катастрофу і кризу напередодні зими.

"Путін хоче занурити в темну холодну зиму Україну та всю Європу", - наголосив Юсов.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

11 вересня "Енергоатом" повідомив, що 6-й енергоблок ЗАЕС, останній який працював, відключили від енергомережі. Таким чином його почали переводити у "холодний" стан.

12 вересня стало відомо, що ЗАЕС підключена до української електромережі і отримує необхідну енергію для охолодження непрацюючих енергоблоків.