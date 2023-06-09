"Цезар" зазначив, що окупація України почалася з окупації півострова.

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає тимчасову окупацію Криму вінцем своєї кар'єри. Російські добровольці вважають справою честі звільнити український Крим.

"Для справжніх російських людей, які борються з путінським режимом, звільнення Криму – справа честі. Окупація України почалася з окупації Криму в 2014 році. Це сумнівне політичне досягнення, яке Путін вважає вінцем своєї кар'єри, і для нас справа честі звільнити Крим і взяти участь у визвольній операції", - розповів представник легіону "Свобода Росії" з позивним Цезар в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що російські добровольці тримають своє слово.

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"Ми обов'язково там (в Криму – УНІАН) з'явимося. Якщо ми щось говоримо, то ми обов'язково робимо. Ми анонсували миротворчу операцію в Білгородській області, яка сильно втомилася від війни, яку обстрілює російська армія. Все, що ми говоримо, ми рано чи пізно робимо", - підсумував чоловік.

Бої в Бєлгородській області РФ - що відомо

Бійці російського добровольчого корпусу і легіону "Свобода Росії" прорвали кордон в Бєлгородській області. Жителі Шебекіно скаржилися на постійні обстріли. При цьому бійці РДК і Легіону "Свобода Росії" звинуватили в ударах армію РФ.

З міста почали евакуювати населення, а жителі, що залишилися, почали мародерствувати. Пізніше стало відомо, що Нова Таволжанка взята під контроль російськими добровольцями.

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