Під час нічної атаки РФ в Києві троє людей загинули, так і не отримавши змоги потрапити до найближчого укриття, розташованого у місцевій поліклініці. За інцидент вже взялася поліція.
Як пише NV, було затримано охоронця укриття. Мешканці розташованих поряд будинків у Деснянському районі столиці розповідали, що упродовж 15-20 хвилин після оголошення тривоги не могли потрапити до укриття, оскільки охоронець не відчиняв двері.
Також повідомляють, що чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння цієї ночі і розпивав алкоголь на робочому місці не вперше.
Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук водночас стверджує, що охоронець нібито намагався відкрити укриття, проте стався вибух. Ткачук також стверджує, що чоловік в лікарні, пише "Суспільне".
Нічна атака на Київ 1 червня - що треба знати
Цієї ночі російські окупанти завдали удару по Києву 10 ракетами типів "Іскандер-М" та "Іскандер-К".
Попри те, що всі ракети було збито, їхні уламки завдали руйнувань та спричинили загибель людей.
Зокрема, в Деснянському районі столиці загинули дві жінки і дитина. Стало відомо, що вони вийшли на вулицю, аби піти до укриття в поліклініці, але не встигли потрапити до нього – двері були зачинені.
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що відповідальність за це несуть керівник медзакладу і глава району. Він повідомив, що фахівці департаменту муніципальної безпеки розбираються у причинах недоступності бомбосховища.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко напередодні сповістив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).