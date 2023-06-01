У КМДА стверджують, що охоронець намагався впустити людей, але не зміг.

Під час нічної атаки РФ в Києві троє людей загинули, так і не отримавши змоги потрапити до найближчого укриття, розташованого у місцевій поліклініці. За інцидент вже взялася поліція.

Як пише NV, було затримано охоронця укриття. Мешканці розташованих поряд будинків у Деснянському районі столиці розповідали, що упродовж 15-20 хвилин після оголошення тривоги не могли потрапити до укриття, оскільки охоронець не відчиняв двері.

Також повідомляють, що чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння цієї ночі і розпивав алкоголь на робочому місці не вперше.

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Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук водночас стверджує, що охоронець нібито намагався відкрити укриття, проте стався вибух. Ткачук також стверджує, що чоловік в лікарні, пише "Суспільне".

Нічна атака на Київ 1 червня - що треба знати

Цієї ночі російські окупанти завдали удару по Києву 10 ракетами типів "Іскандер-М" та "Іскандер-К".

Попри те, що всі ракети було збито, їхні уламки завдали руйнувань та спричинили загибель людей.

Зокрема, в Деснянському районі столиці загинули дві жінки і дитина. Стало відомо, що вони вийшли на вулицю, аби піти до укриття в поліклініці, але не встигли потрапити до нього – двері були зачинені.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що відповідальність за це несуть керівник медзакладу і глава району. Він повідомив, що фахівці департаменту муніципальної безпеки розбираються у причинах недоступності бомбосховища.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко напередодні сповістив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

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