Як відомо, таліби отримали доступ до чималої кількості американської техніки, коли війська США були виведені з Афганістану.

Винищувачі є символами суверенітету, а також засобом стримування. Їх використовують не лише під час війн, а й на парадах та інших подіях.

Деякі з країн купують літаки як інвестиції у майбутнє, важелі впливу або навіть у якості запасних частин. І в світі, де винищувачі є символом сили, є 5 країн, які мають ці літаки, але не мають одного важливого елемента – пілотів, які б ними керували. Про ці країни розповідає ресурс Wion.

Лівія

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Колись Лівія могла похвалитися грізними військово-повітряними силами під керівництвом Муаммара Каддафі. Авіапарк країни складався з винищувачів МіГ-21, МіГ-23 і Міраж F1. Але роки громадянської війни зруйнували інфраструктуру країни. Авіабази були розбомблені, пілоти звільнені, дезертирували або загинули. Тож переважна частина лівійських літаків або просто простоюють, або розбираються на запчастини.

Афганістан

Таліби отримали доступ до чималої кількості американської техніки, коли війська США були виведені з Афганістану. Йдеться в тому числі про літаки A-29 Super Tucano і гелікоптери Мі-17. Проте терористичний рух Талібан не має ні підготованого персоналу, ні матеріально-технічної бази для експлуатації цих літаків. Тепер ці "пташки" слугують радше політичними символами, ніж боєздатними засобами.

Ємен

Колись єменські Су-22 і МіГ-29 мали вирішальне значення для національної оборони країни. Проте через роки війни і бомбардувань авіаційну інфраструктуру країни було зруйновано. У країні лишилося дуже мало діючих пілотів. Крім того, відсутні і можливості утримувати ефективні військово-повітряні сили.

Сомалі

У Сомалі не існує діючих військово-повітряних сил вже кілька десятиліть. Колись ця країна використовувала радянські МіГ, проте через нестабільність, відсутність навчальної інфраструктури та техпідтримки вони не використовуються. Небо країни залишається неприкритим не через брак літаків, а через брак пілотів.

Чад

Повідомлялося, що в 2014 році Чад придбав винищувачі МіГ-29 в України. Проте країна має певні труднощі з їх експлуатацією через бюджетні обмеження і брак підготовлених пілотів. У деяких випадках Чад залучав іноземних підрядників або пілотів-найманців.

Ресурс зазначає, що на підготовку одного пілота в середньому треба 2-3 роки, і витрачаються на це мільйони доларів. Сюди також варто додати вартість тренажерів, технічне обслуговування, персонал, паливо, і ви зрозумієте, що багато країн просто не в змозі утримувати цю екосистему.

"Купити літаки легко. Керувати ними – складніше. Винищувачі без пілотів – це як розкішні спортивні автомобілі без водіїв, потужні, дорогі і марні в реальному бою. Для деяких країн вони більше символічні, ніж стратегічні. Але в епоху безпілотників і аутсорсингових воєн, можливо, в цьому і є сенс", – констатують автори матеріалу.

Яка зброя залишилася в Афганістані після виходу військ США

За даними з відкритих джерел, після того, як у 2021 році було ухвалено рішення про вихід армії США з Афганістану, до рук талібів потрапили тисячі одиниць зброї – як стрілецької, так і бронетехніки.

Зокрема, Талібан заволодів автоматами M4 і M16, позашляховиками Humvee, броньованими машинам MRAP, мінометами, протитанковими ракетами та іншим озброєнням.

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