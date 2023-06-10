На думку авторів резолюції, ракети ATACMS урівноважать потенціали РФ та України, тому що все ще у Москви є перевага в компоненті ракетного озброєння.

9 червня у Конгресі США представники обох партій, Республіканської та Демократичної, створили резолюцію, яка закликає адміністрацію президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Голова комітету із закордонних справ Палати представників республіканець Майкл Маккоул наголосив, що Київ має отримати сучасне озброєння для того, щоб війна не затягувалася.

"Успіх українського контрнаступу безпосередньо пов'язаний з військовою допомогою, яку надають США та наші союзники. Тому вкрай прикро, що адміністрація затримує мільярди доларів військового фінансування, які можна було б негайно передати Україні і своєю чергою допомогти її Збройним силам суттєво змінити ситуацію на полі бою", – вважає Маккоул.

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В резолюції згадано про рішення Франції та Британії передати Україні ракети з дальністю ураження 250 кілометрів. Також автори документа підкреслили, що США та країни-союзники мають тисячі ракет ATACMS і передати певну частину з них Україні не буде проблемою - американські військові не відчують дефіциту.

На думку авторів резолюції, ракети ATACMS урівноважать потенціали РФ та України, тому що все ще у Москви є перевага в компоненті ракетного озброєння.

Ракети для України

11 травня 2023 року міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow з анонсованою дальністю не менш як 250 кілометрів.

Німеччина може передати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, які здатні уражати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Україна має гарні перспективи виробляти власні далекобійні ракети з дальністю ураження ворожих об'єктів на відстані у понад 1 тисячу кілометрів.

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