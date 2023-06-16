Колаборант пригрозив "народним трибуналом".

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області, зрадник України Володимир Сальдо поскаржився, що за ним нібито полюють українські ракети.

Сальдо стверджує, що ЗСУ витратили нібито десять ракет Storm Shadow, тільки щоб ліквідувати його одного.

"Минулої п'ятниці, 9 червня, за "злочинним" наказом Буданова і його так званого "керівника" Зеленського "маріонетковий київський режим" влаштував на мене справжнє полювання, випустивши більше десяти високоточних англійських ракет по місцях мого передбачуваного знаходження в Херсонській області", - поскаржився колаборант.

Далі Сальдо почав традиційно брехати, що під час цих атак, мовляв, постраждали мирні мешканці - нібито "спалено" пункти тимчасового розміщення евакуйованих в окупованому Залізному Порту і на Арбатській стрілці.

Варто зауважити, що Україна не має точних даних про загиблих і постраждалих внаслідок підриву Росією Каховської дамби на лівому березі Херсонської області. Однак, за словами самих мешканців, росіяни не дозволяють евакуювати цивільних під загрозою розстрілу і забирають їхнє майно.

Сальдо вкотре обізвав українську владу "київським режимом з нацистським людиноненависницьким нутром".

"Але гонг вже пролунав!" - продовжив колаборант, звернувши увагу, що стоїть поруч з російським кораблем "Аврора". "Це для вас пролунав останній попереджувальний постріл, народний трибунал вже створено", - пригрозив гауляйтер.

Війна новини - ситуація на півдні України

Ситуація на півдні після підриву росіянами Каховської ГЕС важка. Окупанти знову повертаються на свої позиції на лівому березі для обстрілів цивільних на підконтрольній Україні території.

В таких умовах продовження контрбатарейної боротьби ЗСУ доводиться ще й проводити роботи з ліквідації наслідків повені.

ЗСУ також продовжили бити по місцях скупчення ворога в Генічеську. Напередодні в мережі з'явилися супутникові знімки знищеної бази "росгвардійців" поблизу міста.

А в Голій Пристані та Олешках російські терористи примусово виселяють мешканців з їхніх будинків.

Всього ЗСУ продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії попри авіаційну та артилерійську перевагу ворога.

Протягом доби підрозділи захисники успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка-Роботине (Запорізька область) та Левадне-Старомайорське (на межі Запорізької та Донецької областей).

У районі міста Вугледар українські воїни мали успіх на окремих ділянках.

Вас також можуть зацікавити новини: