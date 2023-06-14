Угорщина повинна допустити Швецію в НАТО, якщо вона хоче отримати пакет озброєнь.

Головний республіканець у Комітеті з міжнародних відносин США сенатор Джеймс Е. Ріш заблокував продаж зброї Угорщині на суму 735 мільйонів доларів в якості покарання за відмову уряду Орбана схвалити членство Швеції в НАТО.

Як пише The Washington Post, цей випадок є рідкісним кроком, спрямованим на те, щоб змусити Будапешт дати "зелене світло" військовому розширенню Альянсу напередодні липневого саміту.

У заяві для The Washington Post Ріш заявив, що Угорщина повинна допустити Швецію в НАТО, якщо вона хоче отримати пакет озброєнь, який включає в себе 24 батареї ракетних установок HIMARS, а також більше 100 ракет і блоків разом з відповідними запчастинами і підтримкою.

Рішення призупинити продаж нової зброї Будапешту демонструє зростаючу ненависть до Угорщини з боку прихильників НАТО, таких як Ріш, який рідко затримує продаж зброї країнам у будь-якій частині світу.

"Протягом деякого часу я прямо висловлював свою занепокоєння угорському уряду у зв'язку з його відмовою просувати голосування за вступ Швеції в НАТО. Через той факт, що зараз червень, а досі нічого не зроблено, я вирішив, що продаж нової військової техніки США в Угорщину буде припинено", - сказав він.

Видання пояснює, що всі великі продажі зброї вимагають, щоб голова і високопоставлені члени комітетів Сенату і Палати представників у закордонних справах давали дозвіл і схвалення до того, як Держдеп публічно повідомить про продаж. Відмова Ріша не дозволяє Держдепу просуватися вперед в процесі продажів.

Представник Держдепартаменту відмовився коментувати це питання, заявивши, що відомство не коментує "очікувані продажі зброї". Представник угорського уряду не відповів на запит про коментарі.

На саміті НАТО в Литві президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг сподіваються оголосити про прогрес у заявці Швеції на вступ до військового альянсу.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО та позиція Угорщини - головне

Рішення Швеції та Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО багато хто розцінив як удар по президенту Росії Володимиру Путіну, який виправдав своє вторгнення в Україну тим, що підкреслив загрозу, яку військовий альянс представляє для його країни.

Триваюче блокування Угорщиною заявки Швеції на членство в НАТО викликало роздратування у союзників. Виступаючи в Катарі минулого місяця, Орбан сказав, що спочатку відносини між Угорщиною і Швецією повинні покращитися.

Відносини між США і ЄС з одного боку і Угорщиною з іншого в останні місяці стають все напруженішими, оскільки Будапешт затримує і ускладнює реакцію Заходу на війну Росії в Україні, наприклад, блокує деякі санкції або надання Україні фінансових траншів. Через що багато країн Заходу звинувачують Угорщину у підіграванні агресії Росії.

Крім того, проросійський уряд Орбана наповну використовує своє право вето як члена НАТО, що особливо позначається на перспективах членства України в Альянсі. У цьому випадку Будапешт посилається на нібито утиски угорської діаспори на Закарпатті через дію українського закону про освіту.

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