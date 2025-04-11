Німеччина підготувала новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть зокрема, системи ППО IRIS-T та ракети для ППО Patriot, а також багато іншого. Про новий пакет допомоги оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні у ф
орматі "Рамштайн", повідомляє The Guardian.
Він заявив, що до пакету, зокрема, увійдуть: чотири системи наземного захисту IRIS-T та 30 ракет для систем ППО Patriot.
Пісторіус також сказав, що лідери "обговорять" прохання України виробляти ракети за ліцензією на місцевому рівні.
За даними n-tv, пакет також включатиме:
- 300 ракет до ЗРК IRIS-T;
- 300 розвідувальних БпЛА;
- 120 ПЗРК;
- 25 БМП Marder 1A3;
- 15 танків Leopard 1A5;
- 14 артилерійських систем;
- 100 наземних радарів;
- 130 тис. артилерійських снарядів.
Допомога для України
Сьогодні в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони - "Рамштайн" за участю 50 країн. Головувати на зустрічі , після виходу з цього формату США, будуть міністри оборони Великої Британії та Німеччини Джон Хілі та Борис Пісторіус.
Велика Британія спільно з Норвегією на зустрічі вже анонсували виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 450 млн фунтів (близько $585 млн).
Ці гроші підуть на випуск сотень тисяч дронів, протитанкових мін і радіолокаційних систем, а 160 млн буде виділено на ремонт і утримання техніки, яку Британія раніше поставила Україні.