До пакету входять 4 ЗРК IRIS-T та 30 ракет до Patriot.

Німеччина підготувала новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть зокрема, системи ППО IRIS-T та ракети для ППО Patriot, а також багато іншого. Про новий пакет допомоги оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні у ф

орматі "Рамштайн", повідомляє The Guardian.

Він заявив, що до пакету, зокрема, увійдуть: чотири системи наземного захисту IRIS-T та 30 ракет для систем ППО Patriot.

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Пісторіус також сказав, що лідери "обговорять" прохання України виробляти ракети за ліцензією на місцевому рівні.

За даними n-tv, пакет також включатиме:

300 ракет до ЗРК IRIS-T;

300 розвідувальних БпЛА;

120 ПЗРК;

25 БМП Marder 1A3;

15 танків Leopard 1A5;

14 артилерійських систем;

100 наземних радарів;

130 тис. артилерійських снарядів.

Допомога для України

Сьогодні в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони - "Рамштайн" за участю 50 країн. Головувати на зустрічі , після виходу з цього формату США, будуть міністри оборони Великої Британії та Німеччини Джон Хілі та Борис Пісторіус.

Велика Британія спільно з Норвегією на зустрічі вже анонсували виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 450 млн фунтів (близько $585 млн).

Ці гроші підуть на випуск сотень тисяч дронів, протитанкових мін і радіолокаційних систем, а 160 млн буде виділено на ремонт і утримання техніки, яку Британія раніше поставила Україні.

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