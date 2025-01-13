Цього тижня Литва передасть Україні 4500 безпілотників на суму 5 мільйонів євро, повідомила очільниця Міністерства оборони країни Довіле Сакалієне у соціальній мережі Х.
"Я пишаюся тим, що цього тижня Литва відправляє в Україну 4500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро", - написала Сакалієне.
Також, за її словами, уряд Литви прийняв рішення, які дозволять скоротить час бюрократичних процедур у процесі передачі допомоги Україні.
"На останньому засіданні уряду ми затвердили новий прискорений порядок передачі державного майна. Ці зміни суттєво скоротять час, необхідний для процедур, що забезпечать швидке надходження допомоги в Україну", - розповіла міністерка.
Підтримка України Литвою: останні новини
Як повідомляв раніше УНІАН, в Україну не прибули обіцяні Литвою тисячі дронів. Політики у зволіканні передачі звинуватили бюрократію. Мовляв, щоб товар потрапив у кінцевий пункт, необхідно пройти 6 кроків, і якщо в одному місці є зупинка - застрягає все
У Литві пообіцяли інвестувати мільйони євро у виробництво української ракети "Паляниця". Як повідомляла пресслужба Міноборони, відповідний механізм прямого фінансування виробництва обговорили заступник голови МО України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв та його литовська колега Моніка Корольовієнє.