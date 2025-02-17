Літак несе ракети AIM-120В/С AMRAAM, ракети AIM-9X Sidewinder, а також керовані авіабомби GBU-39/B SDB.

В мережу виклали якісну фотографію винищувача F-16 АМ Повітряних сил ЗСУ з повним набором озброєння. На неї звернули увагу спеціалісти Defense Express.

На думку фахівців, представлене фото говорить про поступове підвищення складності завдань, до яких залучають українські F-16.

Як можна бачити, літак несе дві ракета класу "‎повітря - повітря"‎ середньої дальності AIM-120В/С AMRAAM, дві ракети класу "повітря - повітря"‎ ближнього радіуса дії AIM-9X Sidewinder та вісім керованих бомб GBU-39/B SDB.

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Під крилами можна бачити два підвісні паливні баки, а на центральній підвісці імовірно знаходиться контейнер РЕБ AN/ALQ-131.

Останній є комплексом радіоелектронної боротьби, який фіксує опромінення ворожих РЛС та заважає їх роботі. Це дозволяє більш ефективно протидіяти як зенітним ракетним комплексам, так і радіолокаційним станціям російських винищувачів.

Нова авіаційна зброя України

Що стосується GBU-39, то Україна застосовує ці бомби вже доволі давно - раніше під них адаптували літаки радянського виробництва, такі як МіГ-29.

GBU-39 є легкою високоточною крилатою бомбою, яка має дальність польоту до 110 км. Сама бомба важить 129 кг, з яких на бойову частину припадає 93 кг. Вона використовує для наведення супутникову навігацію та інерціальну систему.

Нагадаємо, раніше фахівці розповіли, чому GBU-39 менше страждає від засобів РЕБ, ніж виконані на її базі боєприпаси типу GLSDB. Експерти вважають, що це зумовлено різною тактикою застосування.

Зазначимо, що літаки Повітряних сил використовують не тільки американську, але й європейську зброю.

Наприклад, раніше МіГ-29 адаптували під далекобійні французькі бомби Armement air-sol modulaire, також відомі як AASM або HAMMER. Дальність цієї зброї складає приблизно 70 км. Штатними носіями AASM виступають літаки Dassault Rafale та Mirage 2000D.

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