Вертольоти можуть залучатися й до евакуації цивільного населення.

Військово-повітряні сили США отримали перші бойові рятувальні вертольоти Sikorsky HH-60W.

Про це пише Flight global.

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HH-60W – покращена версія UH-60M Black Hawk. Новий варіант має додаткові паливні баки, що дає можливість транспорту долати 361 км без дозаправки.

Також вертольоти оснащені технологіями для захисту від ракет класу «земля-повітря», зокрема цифровими датчиками радіолокаційних попереджень, лазерною системою попередження тощо.

HH-60W зможуть евакуювати військових як удень, так і вночі, виводячи їх з-під ворожих обстрілів. Проте вертольоти можуть залучатися й до евакуації цивільного населення в умовах стихійних лих.

Навесні 2020 року HH-60W отримали назву Jolly Green II – на честь вертольота HH-3E Jolly Green Giant, що брав участь в рятувальних місіях під час війни у В’єтнамі.

Рекордна програма служби бойових рятувальних вертольотів передбачає установку 113 HH-60W для заміни парку HH-60G Pave Hawks, що експлуатується ВПС США понад 26 років.

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Автор: Яна Ставська