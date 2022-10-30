При цьому фахівці підтвердили іранське походження безпілотника

В іранському дроні Mohajer-6, які Російська Федерація використовує для атаки по території України, виявили запчастину українського виробництва. Велика частина запчастин дрона вироблена в США.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України в ефірі "Військового Телебачення України"

Зазначається, що близько місяця тому над Чорним морем українські бійці збили Mohajer-6. Фахівці ГУР розібрали його і виявили, що на апараті є написи на фарс – це доводить його іранське походження. При цьому велика частина всіх комплектуючих американського виробництва.

"Є комплектуючі Японія, Китай, Швеція, Австрія. Є навіть українського виробництва - один компонент, але він є. Зараз наші служби дізнаються, як він туди потрапив", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначено, що ці складові цивільні, тому купити їх може будь-хто.

Іранські безпілотники на війні проти України - що відомо

Росся влітку поточного року закупила у Ірану тисячі одиниць бойових дронів, який застосовують для атак по цивільних об'єктах Україна. Експерти дійшли висновку, що угода відбулася на тлі повідомлень про дефіцит ракет у армії окупантів.

У свою чергу, Геран заперечує продаж своїх безпілотників Росії.

В Україні розслідування поставки дронів до Росії зайнялася СБУ. Крім того, в ГУР Міноброни зазначили, що до цілей долітають приблизно 30% іранських дронів.

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