Річард Марлес зазначив, що Україна має зберегти свій курс.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що його країна приєдналася до коаліції дронів для України.

"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія", - цитує Марлеса видання The Guardian.

За його словами, для Канберри це можливість й надалі допомагати Києву.

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"Це справді важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах", - зазначив він.

Коаліція дронів - головні новини

8 березня міністр оборони Канади Білл Блер дав обіцянку взяти участь в міжнародній "коаліції дронів" для України, очільниками якої є Латвія та Велика Британія. Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом, інформувала пресслужба уряду Канади.

Раніше, на початку 2024 року у Латвії заявили, що країна планує об'єднати майже 20 держав в коаліцію, яка допоможе Україні мати більше дронів, аби протистояти росіянам. Тоді глава оборонного відомства Латвії Андріс Спрудс заявляв, що завдяки цьому Україна отримає тисячі безпілотників.

Коаліцію, яка буде відповідати за забезпечення Сил оборони України дронами, вирішили спільно очолювати Великобританія та Латвія. Зокрема, передбачається надати тисячі дронів, у тому числі дрони типу FPV, які довели свою ефективність на полі бою.

Вже в середині лютого на засіданні Ради Україна-НАТО розглянули важливість продовження надання підтримки Україні. Тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що група країн-членів НАТО об’єдналась у "коаліцію дронів" та планує реалізувати мету з постачання Україні мільйона дронів.

17 лютого міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про те, що "коаліція дронів" офіційно стартувала.

Також важливо, що Україна розширює власне виробництво дронів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю The Guardian заявив, що Україна може виробляти 2 мільйони дронів на рік, що вдвічі перевищує існуючий рівень виробництва, за умови додаткової фінансової підтримки з боку США, інших західних урядів та приватних осіб.

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