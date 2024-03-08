Відомо, що Канада вже передала Україні понад 100 спеціалізованих камер для дронів.

Міністр оборони Канади Білл Блер дав обіцянку взяти участь в міжнародній "коаліції дронів" для України, очільниками якої є Латвія та Велика Британія. Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом, передає пресслужба уряду Канади.

У відомстві наголошують, що будучи членом цієї коаліції, Оттава буде продовжувати шукати шляхи для того, аби розширювати можливості України в галузі безпілотників.

В уряді також зазначили, що станом на сьогодні Канада зробила "значний внесок" у зміцненні розвитку України в галузі БпЛА, адже передала нашій державі понад 100 спеціалізованих камер для безпілотників, які виготовила компанія L3 Wescam.

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"На додаток до цих пожертвувань минулого місяця Блер оголосив про передачу ще понад 800 безпілотників від компанії Teledyne FLIR із Ватерлоо, Онтаріо", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Коаліція дронів для України: що відомо

На початку 2024 року у Латвії заявили, що країна планує об'єднати в коаліцію майже 20 держав, які допоможуть Україні мати більше дронів, аби протистояти ворогу на фронті. Тоді Андріс Спрудс заявляв, що завдяки цьому Україна отримає тисячі безпілотників.

Вже в середині лютого стало відомо, що група країн-членів НАТО, яка об'єдналася в "коаліцію дронів", надасть Україні мільйон БпЛА, а в Польщі створять новий Спільний навчальний та аналітичний центр НАТО для підготовки українських та натівських військ.

Як писав УНІАН, 17 лютого міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про те, що "коаліція дронів" офіційно стартувала.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БпЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України", - наголошував тоді він.

Також стало відомо, що Британія передасть ЗСУ ще 10 тисяч дронів, загальна вартість яких складає 125 мільйонів фунтів.

"Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великобританії в цих зусиллях. Збройні сили України використовують надану Великобританією зброю з безпрецедентним ефектом, що допомогло знищити майже 30% Чорноморського флоту Росії", - зазначив міністр оборони країни Грант Шаппс.

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