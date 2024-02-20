Країна визнає, що БПЛА відіграють важливу роль у цій війні.

Нідерланди вже почали передавати Україні безпілотні літальні апарати в рамках "дронової коаліції".

Про це розповіла Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю Delfi. "Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Звичайно, я думаю, що ця коаліція безпілотників дуже важлива, тому що тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати відповідно до потреб України", - додала вона.

Оллонгрен зазначила, що безпілотники відіграють все більшу роль на полі бою, тому потрібно бути впевненими, що вони мають технологічну перевагу перед Росією. Також необхідно надати Україні все найкраще, підкреслює міністр.

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Що відомо про коаліцію дронів для України

На початку року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що вони хочуть об'єднати в коаліцію майже 20 країн, які допоможуть Україні озброїтися безпілотниками.

17 лютого в Міністерстві оборони України офіційно оголосили про початок роботи такої коаліції - до неї увійшли Латвія, Велика Британія, Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Очолили коаліцію Латвія і Велика Британія.

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