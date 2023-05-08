Він зазначив, що повинно бути розуміння того, що Україні потрібно більше таких систем як Patriot, та IRIS-T.

Після отримання обіцяної українськими партнерами техніки і обладнання ЗСУ матимуть одну з найкращих систем протиповітряної оборони.

Про це заявив на брифінгу речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат. "Україна – велика держава, нам є що захищати. Я маю на увазі не лише кордони, на підступах, але й Україну всередині. Тому що об’єкти критичної інфраструктури, об’єкти енергетики, атомні електростанції – це пріоритетні цілі для ворога. Вони часто атакують самі підстанції, які забезпечують живлення атомних енергоблоків", - пояснив ситуацію Ігнат.

Він зазначив, що повинно бути розуміння того, що це серйозна загроза, і тому Україні потрібно більше таких систем як Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS і F-16, без яких ЗСУ не обійтись. Ігнат підкреслив, що це озброєння допоможе "створити одну з найкращих систем протиповітряної оборони у світі". "Ми матимемо одну з найкращих ППО, коли отримаємо все те, що нам обіцяли партнери, і замінимо повністю старий парк радянської техніки: як систем ППО, так і авіаційної платформи", - підкреслив він.

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Українська ППО

В останній час українська система ППО значно укріпилась за рахунок допомоги від західнх партнерів. Зокрема, за допомогою німецьких зенітних ракетних комплексів IRIS-T з жовтня 2022 року знищено понад 60 повітряних цілей в українському небі.

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