У разі нападу на НАТО Росія за допомогою "Орєшника" зможе знищити ключові авіабази.

Застосування балістичної ракети великої дальності "Орєшник" може змінити стратегію Росії в потенційній майбутній війні з НАТО і стати справді значущою загрозою. Як пише Foreign Policy, у конфлікті, де сили розосереджені на великих територіях, як у випадку з Україною, така дорога ракета є поганим вибором. Однак вона ідеально підходить для атаки на авіабази, де її суббоєприпаси можуть завдати значної шкоди.

"У війні з НАТО Росія, швидше за все, нападе на авіабази альянсу в перші дні конфлікту. Росія прекрасно знає про перевагу НАТО в повітрі і сподівається дати своїм силам перепочинок, знищивши - або, принаймні, затримавши - здатність НАТО реагувати", - зазначає FP.

Аналітики зазначають, що сучасні винищувачі, особливо F-35, занадто складні для ремонту в польових умовах. А десятиліття бюджетних скорочень зосередили військово-повітряні сили НАТО лише на кількох базах, що зробило їх винятково вразливими для боєприпасів типу "Орєшника".

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Як вказує FP, війна в Україні продемонструвала, що російські ракети, оснащені звичайними боєголовками, не змогли вивести з ладу ключові українські авіабази через поєднання низької точності та успішної української ППО. Однак "Орєшник" допомагає вирішити цю проблему:

"Виходячи з дій Росії в Україні, для знищення літаків на великих авіабазах можуть знадобитися десятки звичайних ракет "Іскандер". Для досягнення аналогічного ефекту буде потрібно набагато менше "Орєшників".

Як вказують експерти, застосування "Орєшника" надасть Росії більше неядерних варіантів, знижуючи ризик того, що Кремль задумається про використання ядерної зброї на ранній стадії конфлікту. Однак при цьому у Росії буде більше можливостей істотно порушити операції НАТО.

Проблема в тому, що поточна європейська оборона мало що зробить для захисту від "Орєшника". Незважаючи на те, що багато баз НАТО захищені багатошаровою сіткою протиракетної оборони, "Орєшник" може літати вище дальності перехоплення більшості систем і приземляється занадто швидко для більшості перехоплювачів на кінцевому етапі, таких як система ППО "Patriot". Перехоплювачі, які можуть зупинити "Орєшник", а саме системи Arrow 3 і SM-3 Block IIA, найімовірніше, будуть застосовуватися в обмеженій кількості, якщо поточні траєкторії закупівель збережуться.

"Незалежно від того, як закінчиться війна в Україні, через десятиліття або два НАТО може зіткнутися з переозброєною Росією, яка володіє відновленим арсеналом, в якому великі звичайні балістичні ракети, такі як "Орєшник", займають чільне місце", - зазначає FP.

Таким чином, НАТО слід почати готуватися до цього вже зараз, зробивши свої основні авіабази менш привабливими цілями для російських ракет. Цього можна домогтися, розосередивши літаки у віддалених місцях - другорядних злітно-посадкових смугах і автомагістралях по всій Європі.

Ракета Орєшник - новини

Як повідомляв УНІАН, уперше Росія атакувала Україну "Орєшником" 21 листопада 2024 року, під ударом опинився Дніпро. Путін тоді назвав це "відповіддю" на використання Україною американських і британських ракет.

Днями білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив, що в країні вже закінчують виробництво кількох пускових установок для ракет російського комплексу "Орєшник".

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