Трамп заявив, що Україна зможе виробляти ракети для Patriot, але вказав на нюанс

Україна може отримати ліцензію на виробництво, проте є уточнення.

Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для комплексу Patriot, однак мова йде про менш сучасну версію озброєння. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

Вони запитали в нього, чи вдасться президенту України Володимиру Зеленському отримати ліцензію на виробництво цих ракет, на що Трамп відповів коротко:

"Менш сучасну версію".

Також він не розповів, коли можуть ухвалити остаточне рішення щодо передачі такої ліцензії.

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Patriot для України - останні новини

Раніше очільник польського МЗС Радослав Сікорський закликав президента Польщі Кароля Навроцького вплинути на Трампа щодо передачі Україні ракет до Patriot. Він наголосив на тому, що передача ракет до Patriot – це завжди складне рішення через обмежену кількість цих боєприпасів.

"Це не моє рішення. У цьому питанні пан президент має привілейовані відносини зі Сполученими Штатами, а це американська ініціатива… Україна є дієвим союзником, вона захищає наш кордон від танків Путіна. Та й ці ракети знищували б російські ракети, що летять на міста. Тож це нелегкі рішення", – висловився Сікорський.

Водночас міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що Україна купить близько 1000 ракет до Patriot за кошти кредиту ЄС. За його словами, щоб забезпечити стійкість України, потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони.

"Ми укладаємо контракти на близько тисячі ракет для систем Patriot за допомогою наших партнерів та завдяки кредиту ЄС. І знову ж таки, ми вдячні вам за це", - додав Хмара.

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