Передача Україні ракет до Patriot: в Польщі закликали Навроцького вплинути на Трампа

Також Сікорський наголосив на тому, що Україна захищає Польщу від РФ.

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський натякнув на те, що президент Кароль Навроцький міг би використати свою дружбу з Дональдом Трампом, для допомоги Україні. Його слова передає Polsat News.

На запитання журналістки про постачання Україні ракет для ЗРК Patriot, Сікорський відповів:

"Ну, якщо у сусіда горить будинок, а ми маємо відро з водою, то добре допомогти сусідові".

Водночас він наголосив на тому, що передача ракет до Patriot – це завжди складне рішення через обмежену кількість цих боєприпасів. Тоді як РФ виробляє по 100-120 балістичних ракет щомісяця. Втім, він не відповів прямо на те, чи готова Варшава зараз поділитися з Україною цими ракетами.

Відео дня

"Це не моє рішення. У цьому питанні пан президент має привілейовані відносини зі Сполученими Штатами, а це американська ініціатива… Україна є дієвим союзником, вона захищає наш кордон від танків Путіна. Та й ці ракети знищували б російські ракети, що летять на міста. Тож це нелегкі рішення", – додав Сікорський.

Крім того, Сікорський порівняв бомбардування РФ Києва зі злочинами нацистів під час Другої світової війни.

"Я вважаю, що Путін робить таку ж помилку, як і німецький Третій Рейх, бомбардуючи Лондон", – сказав Сікорський, додавши, що у листопаді 1944 року Німеччина запустила лише по Лондону купу балістичних ракет, які вбили 10 000 людей. Але навіть попри це, Берлін тоді програв війну.

Нестача ППО в України: що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія планує передати Україні новий пакет допомоги, який буде спрямований на закупівлю ракет до систем ППО Patriot. За його словами, йдеться про суму в 100 млн фунтів.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що наразі низка західних країн розглядає кілька варіантів допомоги Україні в питанні ППО. Зокрема Франція та Італія працюють над тим, щоб передати Україні додаткові системи SAMP/T так ракети Aster до них.

Вас також можуть зацікавити новини: