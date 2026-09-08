Україна просить партнерів позичити їй ракети до Patriot вже зараз: Хмара розкрив деталі

Цю пропозицію Міністр оборони України оголосив на засіданні у форматі "Рамштайн".

Україна пропонує найближчим країнам-партнерам здійснити обмін перехоплювачами до зенітно-ракетних комплексів Patriot для збиття російської балістики. Пропозиція передбачає, що союзники нададуть Україні перехоплювачі зі своїх запасів вже зараз, а Україна у майбутньому їх відшкодує після того, як будуть виготовлені новіші версії перехоплювачів, які були законтрактовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Євгеній Хмара сказав під час своєї першої участі у засіданні Контактної групи з питани оборони України ("Рамштайн-36"), яке проходить в онлайн-форматі.

Хмара зазначив, що в ніч на 8 вересня ворог вирішив провести чергову масовану авіаатакуіз запуском крилатих ракет, балістичних ракет та дрони типу "Шахед" з реактивним паливом.

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"Нашій протиповітряній обороні вдалося, серед іншого, перехопити 31 з 32 крилатих ракет. Але ситуація з балістикою набагато складніша. І ця складність пов'язана саме з відсутністю ракет Patriot", - наголосив Хмара.

За його словами, Росія усвідомлює це і намагається виснажити українську протиповітряну оборону, економіку та суспільство.

Окрім того, за його словами, щоб забезпечити стійкість України, потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони. Хмара наголосив:

"Ми укладаємо контракти на близько тисячі ракет для систем Patriot pа допомогою наших партнерів та завдяки кредиту ЄС. І знову ж таки, ми вдячні вам за це".

Утім, як пояснив міністр, більшість цих ракет будуть надходити лише в найближчі роки.

"Тож, ми просимо вас постачати нам ракети з ваших запасів сьогодні в обмін на майбутні вдосконалені ракети за нашими контрактами", - підкреслив Хмара.

Також він наголосив на важливості постачання Україні ракет класу "повітря-повітря" та засобів для протидії реактивним дронам та крилатим ракетам.

Україна терміново потребує до листопада додаткового фінансування на розвиток оборони

Як наголосив міністр оборони України, вже сьогодні треба ухвалити фінансові рішення потрібні на підтримку України.

Він нагадав, що цього року га саміті НАТО в Анкарі було обіцяно надати 70 мільярдів євро на допомогу Україні у сфері безпеки. "Наразі ми бачимо, що партнери вже надають 62 мільярди євро, включаючи двосторонню допомогу та кредит ЄС. Дякуємо вам за це", - сказав Хмара. Але додаткові 8 мільярдів євро все ще не виділені Україні.

Також він нагадав, що загальний дефіцит оборони нині становить 23 мільярди євро (або 27 мільярдів доларів). Ці кошти дозволять нам залучити фінансування на виробництво дронів, щоб забезпечити стабільні поставки цього року та на початку наступного.

"До 90% нашого успіху на полі бою залежить від безпілотників. Я прошу вас прийняти необхідні фінансові рішення до листопада, щоб ми могли побачити результати на полі бою вже цієї зими", - наголосив Хмара.

Дефіцит ракет-перехоплювачів до Patriot

Як повідомляв УНІАН, Україна потребує ракет-перехоплювачів до Patriot. Для вирішення цієї проблеми потрібно витратити кошти Європейського Союзу на зброю американського виробництва, а також спонукати Іспанію та Грецію, які мають найбільші в Європі запаси потрібних ракет-перехоплювачів, до їхньої передачі Україні.

Однак, Іспанія та Греція мають запаси старішої версії перехоплювачів PAC-2, які гірше справляються з балістичними загрозами, аніж новіша версія PAC-3 MSE.

Водночас, нещодавно міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевняв, що його країна продовжить постачати Україні ракети до Patriot.

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