Для отримання першої ескадрильї літаків в 30-х роках Румунії необхідно провести комплексні кроки, такі як аналіз інфраструктури та інвестиції в неї.

Румунія планує розпочати процедури підписання контракту на придбання винищувачів F-35 у цьому році або не пізніше наступного року.

Міністерство оборони Румунії планує отримати першу ескадрилью літаків після 2030 року, заявив очільник головного управління озброєнь міністерства національної оборони Румунії генерал-майор Теодор Інчікаш.

"Придбання F-16 – проміжний етап до реалізації літака 5-го покоління, тобто F-35. Румунська армія прагне отримати першу оперативну спроможність, першу ескадрилью літаків F-35, після 2030 року", – сказав генерал-майор Теодор Інчікаш.

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Наразі для потенційного замовлення необхідно завершення всіх законодавчих кроків, таких як отримання висновку вищої ради національної оборони (CSAT) і рішення парламенту.

Для отримання першої ескадрилії літаків в 30-х роках Румунії необхідно провести комплексні кроки, такі як аналіз інфраструктури та інвестиції в неї. Придбання літаків – теж складний процес з точки зору узгодження та доставки.

"Бажано, щоб у цьому чи наступному році ми зробили перші кроки для підписання контракту на F-35", – резюмував Інчікаш.

Він підкреслив, що цей підхід не може бути здійснений без схвалення вищої ради оборони країни та без попереднього схвалення парламенту Румунії.

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