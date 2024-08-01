За словами Пєскова, літаки, доставлені в Україну, будуть збиті.

Західні винищувачі F-16, доставлені в Україну, будуть збиті. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, порвідомляє Радіо Свобода.

За його словами, їхня кількість буде поступово зменшуватися, "вони будуть збиватися".

"Але, звичайно, ніякого істотного впливу на розвиток подій на фронті ці поставки не матимуть", – сказав Пєсков. Відео дня

За його словами, "тут немає чарівної таблетки, немає жодної панацеї".

"Цієї панацеї не буде у Збройних сил "київського режиму". Вони повинні усвідомлювати це. З'являться ці літаки, поступово їх кількість зменшуватиметься, вони збиватимуться, знищуватимуться. Але значимо вплинути на динаміку розвитку подій на фронті ці поставки не зможуть", – зазначив спікер.

Надання винищувачів F-16 Україні - останні новини

Військові експерти вказали на важливий нюанс щодо передачі винищувачів F-16 Україні. За даними аналітиків, літаки не просто прибули до України, а вже виконують бойові завдання.

Напередодні ЗМІ опублікували фото винищувача F-16, зняте, ймовірно, уже в Україні. За даними "Думської", літаки базуватимуться на аеродромі у Польщі, тренування ж проводитимуться над територією України.

Раніше УНІАН повдомляв, що за даними Bloomberg у середу, 31 липня, Україна отримала першу партію винищувачів F-16. Точна кількість переданих машин не називається, але відомо, що їх небагато.

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