Винищувачі не просто прибули до України, а вже виконують бойові завдання.

Низка західних ЗМІ повідомили, що винищувачі F-16 не просто прибули до України, а вже виконують бойові завдання, але є вкрай важливий нюанс, який необхідно пам'ятати. Про це пише Defense Express.

Зазначається, що на тлі численних інсайдів від західних ЗМІ про передачу та навіть перше бойове застосування F-16 в Україні, почали з'являтися фото цих довгоочікуваних винищувачів нібито в українському небі.

"Для РФ будь-яка інформація щодо цих машин, навіть регіон де вони були помічені, є цінною інформацією. А головна мета ворога - знищити ці літаки не рахуючись із витратами та втратами. Бо Кремль хоче максимально демонстративно перехрестити понад 1,5-річні зусилля партнерів та України", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Видання пропонує подивитись перші офіційні та публічні фото F-16 в Україні, які були зроблені під час навчань "Безпечне небо 2011", коли винищувачі нацгвардії США базувались на авіабазі у Миргороді.

"Тоді до України завітали 187-й та 144-го винищувальні крила з Алабами та Каліфорнії, а окрім американців, у навчаннях брали участь і поляки на шести F-16. З української сторони до навчань були залучені Су-27, МіГ-29, вертольоти, а також радіотехнічні підрозділи. Навчання були покликані зміцнити співпрацю та підготуватись до захисту неба перед Євро-2012, особливо на фоні можливого повторення сценарію 11 вересня 2001 року", - пише ЗМІ.

Автори нагадують, що під час цих навчань було проведено понад 60 перехоплень умовних порушників повітряного простору. При цьому F-16 відігравали роль "агресорів" тому, об'єктивно, для американських сил, скоріш за все, існувала паралельна мета цих маневрів у отриманні реального досвіду боїв із радянськими машинами.

"Водночас спільні маневри у 2011 році є не одним випадком, коли F-16 були у небі України. У 2021 році на 30-ту річницю Незалежності під час репетиції та на 24 серпня до нас знову завітали польські F-16, які долітали до Києва та назад до Польщі без посадки на території України", - пише видання.

Надання винищувачів F-16 Україні - останні новини

Напередодні ЗМІ опублікували фото винищувача F-16, зняте, ймовірно, уже в Україні. За даними "Думської", літаки базуватимуться на одному з польських аеродромів, проводячи тренування над нашою країною.

Також УНІАН повдомляв, що за даними Bloomberg у середу, 31 липня, Україна отримала першу партію винищувачів F-16. Точна кількість переданих машин не називається, але відомо, що їх небагато.

Коли почнуться бойові операції з використанням цих літаків – наразі теж не зрозуміло.

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