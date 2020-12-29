KF-X є одним з найбільш важливих національних проектів Південної Кореї, покликаних замінити існуючі винищувачі ВПС.

Південнокорейська компанія KAI публікувала нові фотографії з конвеєра з виробництва винищувачів нового покоління KF-X.

Про це повідомляє defence-blog.

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Судячи з нових фотографій, на першому прототипі майбутнього винищувача встановлені вертикальні стабілізатори, а другий прототип збирається з автоматизованою системою стикування фюзеляжу.

KF-X (Korean Fighter eXperimental) - це малопомітний літак нового покоління, що поєднує в собі елементи винищувача 5-го покоління.

KAI заявляє, що KF-X є одним з найбільш важливих національних проектів, покликаних замінити існуючі винищувачі ВПС і створити винищувач наступного покоління, який може задовольнити майбутню концепцію експлуатації силового поля бою.

KF-X буде завершено до першого півріччя 2021 року, а перші льотні випробування заплановані на 2022 рік.

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Переклад: Катерина Лиманська