Україна зараз працює над створенням власної системи протиповітряної оборони, яка здатна буде перехоплювати ракети на зразок російського "Орєшніка", повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю для ТСН.Тиждень.
Головком наголосив, що російська ракета "Орєшнік" є загрозою, і "на даний час тільки декілька систем ППО можуть її перехопити". Він зазначив, що це спонукає Україну активно вести переговори з нашими союзниками, щоб отримати систему, здатну протидіяти "Орєшніку".
Водночас, за словами Сирського, це повинно спонукати Україну й до створення власної "сучасної ракетної системи, яка могла би бути стримуючим фактором при застосуванні такої зброї росіянами".
На запитання, чи така ракетна системи – це теорія чи практика, головком пояснив, що "роботи ведуться активно в цьому напрямку".
"Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас бажаний результат", - додав він.
Російська ракета "Орєшнік": актуальні новини
Як повідомляв раніше УНІАН, у виробництві "Орєшніка" Росія покладається на західне обладнання. Західні ЗМІ повідомляли, що військова машина Росії "значною мірою" залежить від іноземних технологій, на які поширюються західні санкції - особливо в галузі комп'ютерного числового управління.
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь отримає від РФ десять ракетних комплексів "Орєшнік". "Поки десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше їх розмістити, ми розмістимо їх більше", – сказав він.
Однак ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що заяви Лукашенка про готовність розмістити в себе "Орєшнік" - це продовження заходів пропаганди та інформаційної війни.