Україна працює над створенням власної системи ППО, повідомив головком.

Україна зараз працює над створенням власної системи протиповітряної оборони, яка здатна буде перехоплювати ракети на зразок російського "Орєшніка", повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю для ТСН.Тиждень.

Головком наголосив, що російська ракета "Орєшнік" є загрозою, і "на даний час тільки декілька систем ППО можуть її перехопити". Він зазначив, що це спонукає Україну активно вести переговори з нашими союзниками, щоб отримати систему, здатну протидіяти "Орєшніку".

Водночас, за словами Сирського, це повинно спонукати Україну й до створення власної "сучасної ракетної системи, яка могла би бути стримуючим фактором при застосуванні такої зброї росіянами".

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На запитання, чи така ракетна системи – це теорія чи практика, головком пояснив, що "роботи ведуться активно в цьому напрямку".

"Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас бажаний результат", - додав він.

Російська ракета "Орєшнік": актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у виробництві "Орєшніка" Росія покладається на західне обладнання. Західні ЗМІ повідомляли, що військова машина Росії "значною мірою" залежить від іноземних технологій, на які поширюються західні санкції - особливо в галузі комп'ютерного числового управління.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь отримає від РФ десять ракетних комплексів "Орєшнік". "Поки десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше їх розмістити, ми розмістимо їх більше", – сказав він.

Однак ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що заяви Лукашенка про готовність розмістити в себе "Орєшнік" - це продовження заходів пропаганди та інформаційної війни.

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