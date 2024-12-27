Наразі у Росії немає десяти "Орєшніків", які вони могли б передати Лукашенку.

Заяви Лукашенка про готовність розмістити в себе російські ракети "Орєшнік" – це продовження заходів пропаганди та інформаційної війни.

Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Здійснюється тиск від такого роду заходів та дій від Путіна на наше керівництво, наших громадян. А також на громадян наших союзників. Це не нове – продовження ядерних лякалок вже вичерпало себе. Ми пам'ятаємо, як Мєдвєдєв злітав до товариша Сі. Він пригрозив їм пучкою, сказав, щоб з ядерною не гралися навіть у заявах. І з цим Мєдвєдєв повернувся, треба шукати щось не ядерне, пугалки", – сказав Романенко.

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Він додав, що росіяни намагалися швидко розробити ракету "Орєшнік", тому взяли для неї компоненти з інших своїх ракет.

"Скомпонували, наскільки це можливо. І ось вам "Орєшнік" новий-старий. Швидко багато не зробили, але декілька є. І тому, що передати своєму васалу білоруському таку кількість – просто там немає. Це просто пропагандистський трюк", – додав Романенко.

Ракета "Орєшнік": останні новини

Раніше УНІАН повідомляв про заяву білоруського диктатора Олександра Лукашенко, що він нібито отримає від Росії десять ракет "Орєшнік". Він додав, що ця кількість буде відправлена на першому етапі, а згодом Мінськ отримає від Москви ще певну кількість такого озброєння.

Тим часом аналітики з Defense Express відзначають, що "Орєшнік" – це не нова російська розробка. Вони проаналізували ту ракету, якою РФ вдарила по Дніпру, та дійшли до висновків, що деякі компоненти з цієї ракети були створені ще в 2017 році. А робота над ними почалася в 2010-х роках.

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