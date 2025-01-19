Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що втрати російських військ на Покровському напрямку перевищують українські "в рази".

Втрати російських військ на Покровському напрямку перевищують українські "в рази", хоч там окупанти зосередили для штурму міста свої найкращі підрозділи, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю для ТСН.Тиждень.

"Противник докладає усіх зусиль для того, щоб його (Покровськ, - ред.) взяти, а ми робимо все, щоб його захистити і не допустити його захоплення. Взагалі деякі "пророки" розказували, що ми втратимо Покровськ ще 30 вересня. Але ж 30 вересня минуло. Потім розказували, що 30 жовтня", - розповів головком.

За його словами, для наступу на Покровськ противник зосереджує на цьому напрямку найкращі підрозділи. Сирський стверджує, що ворог "має можливість їх міняти, тому що має більший потенціал для ведення наступальних дій поки що".

Відео дня

Водночас, за словами головнокомандувача, втрати противника "в рази" перевищують втрати українських військ на цьому напрямку.

Наступ росіян на Покровськ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, говорити про оперативне оточення Покровська зарано, заявив 19 січня військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, противник не має можливості атакувати Покровськ, тому зараз намагається обійти місто із заходу і зі сходу.

Що у росіян нема зараз сил для того, щоб "відрізати" Покровськ, говорив і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. На його думку, ворог не хоче втягнутися у ще один Бахмут, а хоче обходити місто.