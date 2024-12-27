Росія виробляє "Орешник" з використанням західних чипів різних компаній.

Ракета "Орешник", якою так хвалиться кремлівський диктатор Володимир Путін, була виготовлена російськими компаніями за використання передового західного виробничого обладнання, заявляють експерти.

Два провідні російські інститути збройової техніки, названі українською розвідкою розробниками ракети "Орешник", розмістили оголошення про пошук співробітників, обізнаних із системами металообробки німецьких і японських компаній, йдеться в аналізі Financial Times.

ЗМІ пише, що військова машина Росії "значною мірою" залежить від іноземних технологій, на які поширюються західні санкції - особливо в галузі комп'ютерного числового управління (ЧПУ). Про що свідчать, зокрема, вакансії Московського інституту теплових технологій і "Созвездия". Технологія ЧПУ "життєво важлива" для виробництва "Орешника", оскільки вона дає змогу заводам швидко надавати матеріалам високоточну форму за допомогою комп'ютерів.

Відео дня

МIТТ (Московський інститут теплотехніки) - це одна з компаній, яка була причетна до розробки "Орешника", будучи провідною установою з розробки російських твердопаливних балістичних ракет.

"У рекламних оголошеннях, розміщених у 2024 році, компанія зазначає, що "ми дотримуємося систем FANUC, SIEMENS, HAIDENHEIN". Fanuc - японська компанія, а дві інші - німецькі. Усі три компанії виробляють системи управління для високоточних верстатів з ЧПУ", - йдеться в матеріалі.

Ці ж компанії фігурують в оголошеннях, розміщених компанією "Созвездие", що спеціалізується, зокрема, на "автоматизованих системах управління і системах зв'язку" для військових потреб.

"Титан-Барикади" є третім оборонним виробництвом, пов'язаним з "Орешником", яке замішане у використанні систем FANUC.

Виконавчий директор ЕСКУ Денис Гутик заявив: "Розробка "Орешника" показує, наскільки російський військово-промисловий комплекс все ще залежить від висококласного західного обладнання. Уряди західних країн повинні домагатися припинення поставок цих товарів".

Хоча експортний контроль сповільнив надходження цих товарів у Росію, аналіз російських документів дає змогу FT припустити, що від початку 2024 року в Росію надійшло щонайменше $3 млн постачань, що включають компоненти Heidenhain. Деякі з їхніх покупців "глибоко пов'язані з військовим виробництвом".

В одному з постачань було вказано систему, що містить новий блок управління Heidenhain TNC640, який випустили 2023 року, що "задає високий спектр технологій управління у своїй галузі" і "дає змогу виконувати комбіновані операції фрезерування, точіння і шліфування".

Вартість верстата становить 345 000 доларів, його відправили через Китай у Балтійську промислову компанію - російське підприємство, що потрапило під санкції США і має досвід поставок устаткування з ЧПУ в оборонну промисловість, пише ЗМІ.

Що ще відомо про "Орешник"

Раніше УНІАН повідомляв, що стало відомо про брехню Путіна після вивчення уламків "Орешника". Річ у тім, що та балістична ракета середньої дальності, яку в Росії називають "Орешником", існує вже принаймні 6-7 років.

Крім того, експерт розповів, коли "потрібно починати хвилюватися" через загрозу удару "Орешником". Ключовою ознакою є дії посольства США в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: