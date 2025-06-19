Під час модернізації росіяни внесли в автомат низку конструктивних змін.

"Калашников" удосконалив 7,62 мм автомат АК-308 зразка 2018 року – випускати модернізований АК-308 зразка 2025 року розпочнуть після проходження виробом кваліфікаційних випробувань. Про це повідомляє "Калашников".

Базовий АК-308 розробили на основі АК-12 зразка 2018 року для постачання в країни, що використовують патрон 7,62х51 NATO (.308 Win) як основний боєприпас стрілецької зброї піхоти.

Під час використання АК-12 у російсько-українській війні в його конструкцію внесли зміни. Саме тому "Калашников" вирішив модернізувати свою новинку.

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Зокрема, подовжено цівку. Тепер вона забезпечує "зручний і надійний хват зброї руками під час стрільби". Запозичено складаний, регульований приклад АК-12 зі встановленим на нього кулеметним упором.

Кришка ствольної коробки з довгою рейкою Пікатінні дозволяє використовувати всі сучасні прицільні комплекси, зокрема оптичні та нічні.

У від'ємному магазині з'явилися вікна для візуального контролю кількості патронів. На додаток до цього у автомата АК-12 зразка 2023 року запозичили конструкцію діоптричного прицілу.

Характеристики оновленого АК-308:

• Калібр, мм – 7,62;

• Застосовуваний боєприпас, мм – 7,62×51;

• Маса автомата з неспорядженим магазином, не більше, кг – 4,3;

• Загальна довжина/зі штик-ножем, мм – 885-945/1050-1110;

• Довжина зі складеним прикладом, мм – 705;

• Довжина ствола, мм – 415;

• Висота, мм – 244;

• Ширина, мм – 72;

• Тип прикладу – складаний, регульований за довжиною;

• Місткість магазину, патронів – 20;

• Тип прицільного пристосування – діоптричний.

Стрілецька зброя – що цікавого

Раніше УНІАН повідомив, що у Франції збанкрутував відомий виробник зброї, з яким Київ уклав великий контракт.

Мова йде про компанію Verney-Carron, яка спеціалізується на виготовленні рушниць. У лютому цього року компанія оголосила про неплатоспроможність і подала запит на судову реорганізацію.

Також нагадаємо, що в минулому році українське Міноборони кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M.

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