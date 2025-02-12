Verney-Carron була відомою компанією, яка спеціалізувалась на виготовленні рушниць.

Відомий в Європі виробник вогнепальної зброї Verney-Carron, з яким Україна підписала багатомільйонний контракт, зазнав банкрутства. Про це повідомляє французький мовник BFMTV.

Компанію заснував Клод Верней-Каррон ще у 1820 році. Verney-Carron була доволі відомою фірмою, яка спеціалізувалась на виготовленні рушниць. Серед раніше представлених зразків – штурмова гвинтівка VCD15 та снайперська VCD10.

Останніми роками компанія стикнулась із серйозними фінансовими труднощами. Так, у 2023 році збитки Verney-Carron склали 4,54 млн євро. У тому ж році було анонсовано масштабне замовлення на гвинтівки та гранатомети для України. Сума контракту становила 36 млн євро.

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"‎Невідомо, чи виконала компанія контракт з Україною у повному обсязі", – зазначає з цього приводу "Мілітарний". Також портал повідомляє, що зараз відбуваються активні пошуки нового акціонера.

Стрілецька зброя для потреб Сил оборони

Раніше у Міністерстві оборони кодифікували та дозволили до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M. Його можна ефективно застосовувати у якості інструмента боротьби з ворожими FPV-дронами.

Також у минулому році УНІАН писав, що Канада може передати Україні заборонену вогнепальну зброю. Як повідомлялось, у канадському Федеральному уряді вже почали працювати над планом викупу забороненої зброї у приватних власників.

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