Це може виявитися даремним витрачанням російських ресурсів.

Україна заявила, що Росія копіює морські безпілотники, вчившись на фрагментах українських. Однак експерт із бойових безпілотників сказав, що це навряд чи принесе велику допомогу та може виявитися даремним витрачанням російських ресурсів, пише Business Insider.

Україна розбила російський флот, не маючи власного, на який Росія могла б націлитись. Зусилля Росії копіювати успіх українських морських безпілотників не допоможуть її вторгненню.

Українські безпілотники військово-морського виробництва зіграли важливу роль у стримуванні Чорноморського флоту Росії. Минулого року Україна попередила, що Росія намагається використати відновлені частини своїх безпілотників, щоб спробувати створити свої власні.

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Британська розвідка також заявила, що Росія намагається "усунути розрив у можливостях з Україною". Тим часом Євген Єрін, представник Головного управління оборонної розвідки України, цього тижня заявив, що Росія спробує, але зазнає невдачі.

Джеймс Паттон Роджерс, експерт з безпілотників в Інституті технічної політики Корнелла Брукса, сказав, що це може бути марною тратою ресурсів, враховуючи, що Україна насправді не має військового флоту, щоб на нього націлитися.

Паттон сказав, що українські безпілотники були успішними, оскільки їх запускали проти екіпажу військово-морських засобів Росії. Але Україна не має військових кораблів, лише менші судна, а це означає, що атаки російських безпілотників були б досить незначними.

"Простіше кажучи, Росія може використовувати частини та інформацію для створення морських безпілотних апаратів, але постає запитання: чи буде це найефективніше використання російських ресурсів?" - зазначив експерт.

Морські безпілотники є ключовою частиною атак України проти Чорноморського флоту Росії в Криму. Раніше цього року українські військові заявили про знищення третини флоту, а в березні Міністерство оборони Великої Британії оголосило його "функціонально неактивним".

Цього місяця Україна заявила, що Росія вивела свій останній патрульний корабель Чорноморського флоту з Криму.

Роджерс сказав, що "не можна заперечувати, що українські інженери досягли великого успіху в створенні морських безпілотних апаратів з дуже маленьких коштів".

Він додав, що їхня винахідливість на ранніх етапах війни "привела до того, що морські дрони, швидкісні катери та комерційні технології були перетворені на життєздатну та життєво важливу оборонну зброю, яка серйозно стримувала операції російського флоту".

Безпілотники, як на суші, так і на морі, використовувалися під час вторгнення Росії більше, ніж у будь-якому іншому конфлікті на сьогодні. Їх використовували для нападу на солдатів, зброю та інфраструктуру, а також для збору інформації для керування іншою зброєю.

Безпілотники та обладнання для постановки перешкод також постійно модернізуються, при цьому обидві сторони намагаються випередити технології одна одної та навчатися на них.

Раніше Роджерс описав це як "гру в кішки-мишки". У своїх коментарях на початку цього тижня Єрін сказав, що Росії навряд чи вдасться скопіювати українську технологію, оскільки українські інженери дуже кваліфіковані.

За його словами, Україна працювала над ними роками і "навряд чи ворог зможе повторити щось подібне". Роджерс сказав, що Росія може досягти успіху.

"Те, що Україна є лідером у розробці морських безпілотників, не означає, що Росія не виграє від захоплення та аналізу частин захоплених українських безпілотників", - сказав він.

Він додав, що Росія має "великий досвід у морській інженерії та може використовувати елементи у своїх власних конструкціях морських безпілотників, якщо це буде потрібно", і що вона може спиратися на свої відносини з Іраном, який допомагає Росії в розробці безпілотників і працює над морськими безпілотниками для себе. Але це все одно не зробить їх дуже корисними в поточному конфлікті, сказав він.

Росія може думати про майбутні війни, наприклад, про війну з НАТО. Багато європейських країн кажуть, що Росія може атакувати деінде на континенті, якщо вона не зазнає поразки в Україні.

"Попри це, незрозуміло, яку перевагу мали б морські безпілотники в такій війні", - підсумувало видання.

Росія копіює українські морські дрони - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна значно випереджає Росію у розвитку морських безпілотних систем. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що росіяни збирають та вивчають уламки українських дронів після кожної "морської" операції, намагаючись відтворити їх.

Напередодні польський журнал "Political Science and Security Studies Journal" провів дослідження, в якому виявив, що український дрон Magura V5 знищив найбільшу кількість кораблів ворога за час повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше в ГУР анонсували нові сюрпризи для окупантів, пов'язані з українськими надводними дронами Magura V5.

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