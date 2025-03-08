У Румунії свого часу побудували 48 таких машин.

На озброєнні Сил оборони вперше помітили румунський зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії CA-95. Про це повідомляє телеграм-канал "Тиск".

Зазначається, що CA-95 побудований на базі бронетранспортеру TABC-79 і є копією радянського 9К31 "Стрела-1". На оприлюднених знімках видно, що українські військові використовують ЗРК в оригінальному румунському камуфляжі, і лише розпізнавальний тактичний знак румунської армії був зафарбований.

Судячи зі знімків та дати першої публікації на першоджерелі в TikTok, машина використовується українськими оборонцями щонайменше з липня минулого року.

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Військово-аналітичний портал Defense Express уточнює, що CA-95 оснащена чотирма пусковими для ракет класу "поверхня-повітря". Комплекс може збивати повітряні цілі на висоті від 50 метрів до 3,5 км і на відстані від 800 метрів до 4,2 км.

Скільки саме цих машин отримала Україна — не відомо. Але за даними Defense Express, загалом їх побудували не так вже й багато – лише 48 одиниць.

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