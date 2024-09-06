Американська компанія Northrop Grumman проводить випробування новітньої системи РЕБ, яка не має аналогів у всьому світі.

Компанія Northrop Grumman заявила про успішне завершення наземних тестів нової системи радіоелектронної боротьби для F-16 (AN/ALQ-257), у той час, як в Україні винищувачі оснащені менш сучасним РЕБ ECIPS/CJS.

Air & Space Forces Magazine повідомляє, що тепер США починають льотні випробування з інтегрованим комплексом радіоелектронної боротьби Viper (IVEWS).

Спочатку в тесті брав участь один винищувач, незабаром до нього приєднається ще одне повітряне судно. Однак місце проведення випробувань залишається засекреченим.

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Віцепрезидент з навігації, виживаності та прицілювання Джеймс Конрой заявив, що вони планують отримати необхідні дані протягом кількох тижнів польотів. Оперативна оцінка випробувань буде завершена до "четвертого кварталу" 2024 року.

А ось оперативні та розробницькі випробування за планом мають бути завершені на початку наступного року. Після цього ВПС США, за даними видання, ухвалюватимуть рішення стосовно того, коли буде розпочато виробництво нової системи РЕБ, а також її постачання та боєготовності.

"Ми рухаємося швидко", - сказав Конрой.

За його словами, американські F-16 потребують такого обладнання для підтримання оперативної значущості та виживання бортів. Система радіоелектронної боротьби AN/ALQ-257 вміє виявляти, ідентифікувати та протистояти будь-яким загрозам на сучасному полі бою. Крім того, вона здатна визначати точне місце розташування джерел випромінювання за допомогою всього одного винищувача.

Конрой додав, що ця система після її поставки на конвейєр дозволить F-16 залишатися актуальним винищувачем до 2040-х років. Однак він не повідомив, чи чекатиме Україну модернізація нещодавно переданих літаків з використанням новітніх систем радіоелектронної боротьби.

F-16 в Україні

Україна продовжує розслідування справи про катастрофу американського винищувача F-16. З'являється все більше деталей.

Зокрема, The Wall Street Journal, описуючи дані американського чиновника, заявляє, що винищувач зник з радарів буквально одразу ж після того, як біля нього вибухнула російська ракета.

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