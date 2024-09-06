Є кілька версій падіння американського винищувача, з'ясували журналісти.

Триває війна в Україні, і в центрі уваги перебуває катастрофа американського винищувача F-16 та загибель українського пілота Олексія Меся з позивним Moonfish ("Риба-Місяць") під час відбиття масованого російського повітряного удару.

Російська ракета вибухнула поруч із F-16 незадовго до того, як він зник із радарів, повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на слова американського чиновника. "За однією з версій, вибух чи пошкодив літак, чи змусив пілота маневрувати надто низько над землею, що сприяло катастрофі", - наголошується у матеріалі.

Українська влада повідомила, що 27 серпня залучила літаки F-16 для того, щоб відбити потужний удар з боку противника. "Смертоносне падіння українського F-16 у перший день застосування винищувачів у бою... поставив під сумнів поспішність підготовки пілотів та їхнього введення в бій лише за кілька тижнів після прибуття в Україну", - пише WSJ, посилаючись на відомості американських і західних офіційних осіб.

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Журналісти дізналися, що тепер західні чиновники обговорюють мудрість рішення України розгорнути нові літаки в бойових умовах лише за кілька тижнів після їхнього прибуття в країну і посадити на них пілотів, які мали мало годин нальоту на передових американських бортах.

За словами американських чиновників, українська сторона ще не знайшла доказів того, що літак був збитий дружнім чи ворожим вогнем, або що до катастрофи призвела механічна несправність.

"Західні пілоти, навіть пройшовши навчання, часто літають протягом багатьох місяців зі своїми підрозділами і на навчаннях, перш ніж приступити до виконання складних завдань у зонах бойових дій. Українські пілоти, навпаки, швидко перейшли від навчання до бойових дій", - підкреслюється у матеріалі.

Один із високопоставлених чиновників поділився з виданням, що поки що немає планів щодо коригування поточної програми підготовки українських пілотів, але "аварія показує, що відбувається, коли ви намагаєтеся квапити події".

Пілот Месь, який загинув унаслідок аварії винищувача, навчався в Данії. Журналісти з'ясували, що данська сторона висловлювала занепокоєння щодо здатності деяких пілотів літати на F-16, однак Moonfish не входив до списку цих льотчиків.

"Зазвичай пілоти-початківці F-16 проходять повніший курс навчання, а потім тренуються зі своїм підрозділом до року, перш ніж їм доведеться взяти участь у бойових діях. Але українські пілоти, які літали на F-16 не більше року, відразу ж вирушили на небезпечне і складне поле бою", - підкреслюється у статті.

Важливі новини України - що вже писали про потужний удар РФ і втрату F-16

27 серпня росіяни здійснили одну з найпотужніших атак по Україні. За даними Міноборони США, більше повітряних цілей по нашій країні Росія спрямувала лише у перший день повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) - 160 ракет.

Українська сторона повідомляла, що під час відбиття повітряного удару Олексій Месь на F-16 збив один дрон і три крилаті ракети. Експерт із питань авіації Костянтин Криволап сказав, що втрата винищувача - не проблема, а трагедія полягає в загибелі одного з найкращих українських пілотів.

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