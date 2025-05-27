Він також відповів на обурення Кремля щодо зняття обмеження на далекобійність зброї, що постачається Україні.

Влада Німеччини не інформуватиме громадськість про постачання Україні певних видів зброї. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, відповідаючи на запитання про те, чи настав час для поставок німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus, пише RND.

За його словами, уряд Німеччини не надасть президенту Росії Володимиру Путіну "можливості дізнатися, що ми насправді робимо". При цьому він підкреслив, що допомога "дасть Україні можливість ефективно себе захистити".

Вадуфуль також відповів на обурення Кремля щодо зняття обмеження на далекобійність зброї, яку поставляють Україні, про що раніше заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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Він заявив, що у Путіна було кілька можливостей сісти за стіл переговорів, але він їх не використав.

"Ми завжди давали зрозуміти, що така поведінка не залишиться без наслідків", - додав Вадефуль, підкресливши, що Німеччина і далі надаватиме Україні військову підтримку, "щоб вона могла захистити себе і перешкодити російському агресору успішно продовжувати війну".

Зброя для України

Раніше в The Washington Post писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа уникає гучних анонсів про постачання зброї Україні, побоюючись зірвати можливі переговори про мир. У виданні зазначили, що на початку червня міністр оборони США Піт Хегсет вирушить до штаб-квартири НАТО, де буде, зокрема, обговорюватися питання систем ППО.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. Мерц також наголосив на необхідності поставок Україні зброї дальнього радіусу дії. Очікується, що Німеччина може надати 100-150 цих ракет, які є аналогом британсько-французьких Storm Shadow/SCALP-EG.

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