Повідомляється, що це може торкнутися і потенційної передачі ракет Taurus.

Через понад три роки повномасштабної війни і "широкої прозорості" нова влада Німеччини вирішила тримати постачання зброї Україні в секреті. Федеральний уряд у майбутньому значно скоротить обсяг інформації про постачання озброєнь, пише Spiegel із посиланням на джерела в урядових колах.

Повідомляється, що такий крок, перш за все, покликаний "не дати агресору у війні проти України військової переваги". Скорочення публічних обговорень поставок зброї вважається частиною "тактики ведення війни".

Допомога Німеччини Україні з перших днів війни

27 лютого 2022 року - через три дні після російського вторгнення в Україну - колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про постачання зброї атакованій країні. Протягом приблизно чотирьох місяців майже не повідомлялося про такі поставки.

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У червні 2022 року, після громадського тиску, уряд вирішив опублікувати детальний список усіх поставок озброєння. До сьогоднішнього дня на сайті Федерального уряду Німеччини розміщені всі поставлені озброєння із зазначенням кількості. Там, наприклад, зазначено, що Німеччина поставила 25 самохідних артилерійських установок PzH 2000, 121 танк Leopard, 1050 ударних безпілотників і 478 000 артилерійських снарядів.

Таким чином, уряд Шольца прагнув продемонструвати, що Німеччина є найбільшим постачальником зброї Україні після США. Останнє оновлення списку відбулося 6 травня - у день призначення нового уряду.

Що зміниться з поточного моменту

Новий уряд "робить різкий поворот" і знову засекречує постачання зброї, щоб домогтися так званої "стратегічної неоднозначності": створити неясність, щоб приховати свої дії від противника. При цьому, секретність поширюється і на Taurus. Зміна курсу федерального уряду також зачіпає "болюче відкрите питання української політики" нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Під час передвиборчої кампанії Мерц підкреслював, що готовий до постачання, але тільки в узгодженні з партнерами по альянсу, які вже передали такі ракети або мають у своєму розпорядженні їх. У Європі це Франція і Велика Британія", - пише ЗМІ.

Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно відповів на запитання журналіста про можливе постачання Taurus з Німеччини, що тепер такі теми обговорюватися не будуть. "Ми будемо прозорі перед українцями, будемо задовольняти їхні потреби, але будемо говорити про це якомога менше", - сказав він.

Інші новини про передачу озброєння Німеччини Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що в середині квітня Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. До пакета озброєння, зокрема, увійшла неназвана кількість боєприпасів для танка Leopard 2; 66 транспортних засобів із захистом від мін (MRAP); 38 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard тощо.

Крім того, Німеччина 2024 року експортувала в Україну озброєнь на 5,2 млрд євро. "Цифри відображають безперервну і далекосяжну підтримку Німеччини Україні в її самообороні проти російської агресивної війни", - зазначив держсекретар Свен Гігольд.

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