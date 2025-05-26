Повідомляється, що, можливо, ситуація зміниться на початку червня.

Міністр оборони США Піт Хегсет на початку червня вирушить до штаб-квартири НАТО, де буде, зокрема, питання систем ППО. Тоді ж може бути зроблена заява про передачу Україні Patriot, але не від США.

Наразі ж адміністрація президента США Дональда Трампа уникає гучних анонсів щодо постачання озброєння Києву, побоюючись зірвати можливі переговори, пише The Washington Post.

"Зараз вони вважають, що масштабна заява про передачу ракет Patriot Україні - це не те, чого вони хочуть, тому що це дуже розсердить [кремлівського диктатора] Путіна. Вони дуже стурбовані тим, що це може поставити під загрозу будь-які потенційні мирні переговори", - заявив один із європейських чиновників.

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Американські системи ППО Patriot для України

Україна занепокоєна питанням отримання додаткових американських систем ППО Patriot, оскільки запаси, передані за часів адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, вичерпуються, а нова адміністрація виявляє небажання відправляти нові.

Поки Росія обстрілює Україну дронами та крилатими ракетами, саме балістичні ракети викликають найбільший страх - і тільки ракети, які використовуються у системах Patriot здатні ефективно їм протистояти. Ці ракети рухаються зі швидкістю в кілька кілометрів на секунду. І саме вони, як повідомляється, знищили половину енергетичних потужностей України внаслідок ударів по енергосистемі у 2023 і 2024 роках.

Їхня швидкість, розміри і труднощі перехоплення роблять балістичні ракети одним із найефективніших видів зброї в російському арсеналі, особливо проти інфраструктури.

Українські чиновники в Києві вважають, що адміністрація Трампа, найімовірніше, буде готова продавати Україні Patriot, а не передавати їх у вигляді допомоги, як це робила попередня адміністрація.

Що ще відомо про Patriot і ракети до ППО для України

Після того, як Україна підписала угоду щодо корисних копалин зі США, адміністрація Трампа дозволила Німеччині реекспортувати матеріали Patriot до Києва. Хоча Сполучені Штати зберігають право вето на перепродаж будь-якого свого військового обладнання.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, зі свого боку, повідомив про те, що незабаром Україні буде передано ракети Patriot і чотири системи IRIS-T. ЗМІ пише, що Берлін має намір відправити старіші ракети PAC-2, які не такі ефективні проти балістичних ракет, як більш сучасні PAC-3.

Єдина інша існуюча система, яка потенційно може збивати балістичні ракети, - це європейська ракета Aster, однак ефективність її ще не доведена.

При цьому, враховуючи швидкість і розміри боєголовок балістичних ракет, наявність достатньої кількості Patriot - це питання виключно "людських життів". Деякі чиновники в американській адміністрації розуміють це, але решта - ні.

Для інших країн передача Patriot Україні - складний крок, оскільки це дорога і важлива ланка їхньої національної безпеки.

Удари Росії по Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп все ж вирішив не ігнорувати останні удари кремлівського диктатора по Україні, заявивши, що Путін безумовно "збожеволів"."Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без будь-якої причини", - написав він.

Крім того, ми розповідали, що США зараз не готові розмовляти про формування нових пакетів допомоги Україні. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками по НАТО. Деякі з них мають батареї ракет Patriot, які вони могли б передати українцям", - додав він.

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