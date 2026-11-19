Російські Ту-95 увійшли до зони розпізнавання ППО Тайваню.

Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 19 листопада увійшли до зони розпізнавання протиповітряної оборони Тайваню. Для спостереження за літаками тайванські військові підняли винищувачі F-16. Про це повідомляє Інформаційне агентство Збройних сил Тайваню.

"Сьогодні вранці було виявлено два бойові вильоти російських літаків Ту-95. Літаки увійшли до зони ППО Тайваню з півдня, пролетіли через повітряний простір на схід від Тайваню та вийшли з зони ППО на північний схід від Кілунга", - йдеться у повідомленні.

Тайванські військові відстежували переміщення російської авіації за допомогою розвідувальних і спостережних засобів. Також було оприлюднено фотографію одного з бомбардувальників, зроблену з борту тайванського F-16.

Відео дня

Польоти російських літаків в Азії

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, це вже другий подібний випадок протягом тижня. 17 листопада два російські військові літаки також увійшли до зони розпізнавання ППО Тайваню з північного сходу, пролетіли вздовж східного узбережжя острова та залишили її в південно-східному напрямку.

Появі російських бомбардувальників поблизу Тайваню передували інциденти з японським повітряним простором. 17 листопада Міністерство оборони Японії повідомило про два випадки входження російських літаків у повітряний простір країни поблизу острова Окіношіма.

Йдеться про два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. За даними японського оборонного відомства, літаки пройшли через Цусімську протоку, а потім пролетіли між островом Йонагуні (префектура Окінава) та Тайванем, після чого попрямували до західної частини Тихого океану.

17 листопада вони прибули до міжнародного аеропорту Дананг у центральному В'єтнамі. Разом із ними прилетіли два літаки-заправники Іл-78М. Присутність російської авіації у В'єтнамі підтверджували супутникові знімки. Уже 19 листопада літаки залишили країну та вирушили назад.

Вас також можуть зацікавити новини: