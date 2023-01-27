Особливістю цієї моделі танку Abrams є нова міжавтомобільна інформаційна система.

Україна отримає від США танки Abrams M1A2, які є модернізацією старіших M1A1. На відміну від модифікації А1, яка працює на аналоговій системі, А2 працює на цифровій.

Передачу цих танків Україні прокоментував виданню CNN і генерал армії у відставці Роберт Абрамс, колишній командувач збройними силами США в Кореї. Саме на честь його батька було названо американський танк Abrams. За його словами, різниця між цими модифікаціями – "як різниця між дисковим дротовим телефоном і тим iPhone, який ви тримаєте в руках".

Він зазначив, що особливістю цієї моделі танку Abrams є нова міжавтомобільна інформаційна система. Вона дозволяє транспортним засобам безперервно й автоматично обмінюватися інформацією. За допомогою цієї технології командири можуть швидко відстежувати місцезнаходження танків, ідентифікувати позиції противника та обробляти артилерійські запити.

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Крім того, удосконалена версія цього танка також значно більш смертоносна за A1.

"M1A2 набагато перевершує за смертоносністю, живучістю та мобільністю все, що має Росія на полі бою", – наголосив генерал Абрамс.

Надання танків Abrams Україні

25 січня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон. Доставка танків займе кілька місяців.

Пізніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд наголосила, що США не зможуть доставити в Україну танки Abrams до початку очікуваного навесні наступу.

При цьому екс-голова ЦРУ і колишній командувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус вважає, що Кремлю час почати турбуватися через поставку американських танків Abrams в Україну, оскільки це було дуже важливе рішення. Він підкреслив, що зараз Україна буде отримувати сучасні західні озброєння, в тому числі танки. І ця зброя перевершує старі радянські зразки.

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