Поставки західних танків в Україну мають не тільки символічне, а й реальне значення.

Кремлю час почати турбуватися через поставку американських танків Abrams в Україну, оскільки це було дуже важливе рішення. Про це заявив екс-голова ЦРУ і колишній командувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус в інтерв'ю Sky News.

За його словами, поставки західних танків в Україну "критично важливі" і символічно, і по суті.

"По суті танки, безумовно, є центральним елементом будь-якої загальновійськової наступальної операції", - заявив Петреус.

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Екс-голова ЦРУ зазначив, що для успішного ведення війни на полі бою буде потрібен весь комплекс озброєнь і типів військ – піхота, інженерні війська, бойові машини, артилерія, ППО тощо.

"Все це має зійтися воєдино. Але все це об'єднується навколо основних бойових танків", – заявив він.

Петреус підкреслив, що зараз Україна буде отримувати сучасні західні озброєння, в тому числі танки. І ця зброя перевершує старі радянські зразки.

"Чи дає це значний новий потенціал для України? Б'юся об заклад, так. Чи варто росіянам турбуватися про це? Абсолютно", - резюмував експерт.

Поставки західних танків в Україну

Наступного тижня розпочнеться навчання українських екіпажів, які мають освоїти британські танки Challenger 2. Їх поставка на фронт очікується до кінця березня.

Польща обіцяє поставити Україні танки Leopard вже через кілька тижнів - після закінчення курсів підготовки екіпажів до них.

Німеччина, яка також пообіцяла поставити Україні партію "Леопардів", обіцяє надати ці машини до кінця березня.

США вже підтвердили передачу Україні 31 танка Abrams. За даними ЗМІ, ці машини надійдуть протягом декількох місяців.

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