Щодня система додає 5–6 терабайт нових відеоданих, що розширює можливості для тренування ШІ.

Майбутнє військових дій все більше пов’язане зі штучним інтелектом (ШІ), а Україна має одну з найпотужніших переваг у цій сфері: мільйони годин відеоматеріалів з дронів. Ці дані можуть бути використані для навчання моделей ШІ приймати оперативні рішення на полі бою, пише Reuters.

Олександр Дмитрієв, засновник української некомерційної системи OCHI, яка аналізує відео з понад 15 000 екіпажів безпілотників, розповів, що його платформа вже накопичила понад 2 мільйони годин відеоматеріалів бойових дій.

"Це їжа для ШІ: якщо ви хочете навчити ШІ, ви даєте йому 2 мільйони годин, і це стане чимось надприродним," — сказав Дмитрієв.

Відео дня

Як дані використовуються для навчання ШІ

Величезний обсяг даних з OCHI дозволяє навчати штучний інтелект:

- виявляти та класифікувати цілі;

- визначати оптимальні траєкторії та кути для застосування зброї;

- аналізувати ефективність різних систем озброєння.

"Це досвід, який можна перетворити на математику," — додав Дмитрієв.

Система, розроблена в 2022 році, спочатку створювалася для надання командирам огляду бойових дій у реальному часі. Згодом команда зрозуміла, що ці відеоматеріали можуть бути цінними для аналізу та зберігання як архів війни.

Щодня система додає 5–6 терабайт нових відеоданих, що розширює можливості для тренування ШІ.

Використання ШІ в бойових діях

Штучний інтелект відіграє важливу роль у бойових операціях. Обидві сторони конфлікту застосовують ШІ для ідентифікації цілей і швидкого аналізу даних.

Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, зазначив, що такі дані є безцінними для навчання машин розпізнавати об’єкти та приймати правильні рішення на полі бою:

"Люди можуть робити це інтуїтивно, але машини ні, і їх потрібно навчати тому, що є або не є дорогою, перешкодою чи засідкою," - сказав він.

Україна також використовує систему "Месники", розроблену Міністерством оборони, яка централізує відео з дронів і камер спостереження. За повідомленнями, ця платформа щотижня виявляє до 12 000 одиниць російської техніки завдяки інструментам ШІ.

Крім того, Україна активно впроваджує технології ШІ для автоматизованого управління зграями дронів та розмінування територій.

Росія також використовує ШІ на полі бою, зокрема в ударних дронах Lancet. Ці апарати довели свою ефективність проти української бронетехніки, демонструючи можливості ШІ у високоточному ураженні цілей.

Дрони на війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони виділить додатково 1,1 млрд грн для закупівлі безпілотників. В цілому цього місяця відомство напряму перерахує військовим бригадам 4,3 млрд грн.

Командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко каже, що Україна цьогоріч вийшла в паритет із РФ за кількістю дронів.

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