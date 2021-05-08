Військові Збройних сил з початку травня знешкодили вже два дрони російсько-окупаційних військ на Донбасі.
Про це йдеться у повідомленні штабу в Facebook.
Читайте такожСША розглянуть запит України про надання озброєння – Блінкен3 травня неподалік Новолуганського бійці збили ворожий БПЛА, переобладнаний для скидання боєприпасів і дистанційного мінування. Він містив компоненти російського виробництва.
6 травня поблизу Гранітного безпілотник бойовиків був подавлений засобами РЕБ і збитий вогнем зі стрілецької зброї. Як виявилось, цей БПЛА типу «Тахіон», виготовляється ТОВ «Іжмаш – Безпілотні системи» РФ. Він знаходиться на озброєнні сухопутних військ держави-агресора.
«Слід підкреслити, що зафіксовані факти є прямими та незаперечними доказами російської військової агресії проти України. Вказані БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на Сході України», – наголошують у штабі.
З початку поточного року штаб підтверджує значне збільшення кількості застосування військами РФ безпілотних літальних апаратів.
Метою таких дій є проведення повітряної розвідки, видача цілевказань, коригування вогню, дистанційне мінування місцевості, а також скидання вибухових пристроїв.
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