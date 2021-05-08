З початку року штаб підтверджує значне збільшення кількості застосування військами РФ безпілотників.

Військові Збройних сил з початку травня знешкодили вже два дрони російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні штабу в Facebook.

Читайте такожСША розглянуть запит України про надання озброєння – Блінкен3 травня неподалік Новолуганського бійці збили ворожий БПЛА, переобладнаний для скидання боєприпасів і дистанційного мінування. Він містив компоненти російського виробництва.

6 травня поблизу Гранітного безпілотник бойовиків був подавлений засобами РЕБ і збитий вогнем зі стрілецької зброї. Як виявилось, цей БПЛА типу «Тахіон», виготовляється ТОВ «Іжмаш – Безпілотні системи» РФ. Він знаходиться на озброєнні сухопутних військ держави-агресора.

«Слід підкреслити, що зафіксовані факти є прямими та незаперечними доказами російської військової агресії проти України. Вказані БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на Сході України», – наголошують у штабі.

З початку поточного року штаб підтверджує значне збільшення кількості застосування військами РФ безпілотних літальних апаратів.

Метою таких дій є проведення повітряної розвідки, видача цілевказань, коригування вогню, дистанційне мінування місцевості, а також скидання вибухових пристроїв.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська