Станція отримала повністю оновлену антену, функціональне та сучасне програмне забезпечення.

Державне підприємство КП "НВК "Іскра" концерну "Укроборонпром" передало Збройним силам України модернізовану до виду 35Д6М радіолокаційну станцію 19Ж6.

Після проведеної модернізації військові отримали практично новий радар, повідомила прес-служба Укроборонпрому.

Станція отримала повністю оновлену антену, функціональне та сучасне програмне забезпечення.

Оновлений радар має підвищену дальність дії, збільшену точністю визначення координат, покращені параметри траекторної обробки, зменшену вартість технічного обслуговування та збільшений строк експлуатації.

Для більшої зручності операторів на станції оновлено робочі місця й систему кондиціонування, а також проведено капітальний ремонт шасі із заміною кузова.

"Процес модернізації станції 19Ж6 до рівня 35Д6М є досить складним та потребує копіткої праці. РЛС повністю розбирають, проводять дефектовку, після чого ремонтують складові, які підлягають відновленню, замінюють елементну базу та приводять у відповідність із підвищеними після модернізації параметрами", - повідомили в "Укроборонпромі".

У держконцерні додали, що "НВК "Іскра" досить часто виконує роботи з модернізації РЛС 19Ж6 та 35Д6 до виду 35Д6М та їх експортних варіантів.

Призначення радіолокаційної станції

Основним призначенням рухомої трикоординатної РЛС 35Д6 (19Ж6) є розвідка маловисотних малорозмірних повітряних об'єктів за умов сильного впливу віддзеркалень від підстеляючої поверхні та метеоутворень, а також за умов дії навмисних активних та пасивних завад.

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Крім того, в РЛС передбачений режим розвідки повітряних об'єктів на середніх, великих і стратосферних висотах (до 20 км).

За призначенням радіолокаційна станція 35Д6 використовується в радіотехнічних військах, як засіб для створення нижнього ярусу радіолокаційного поля в угрупованнях радіотехнічних військ і є елементом озброєння ротної ланки радіотехнічних військ.

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Автор: Олександр Топчій