Усі елементи навчання сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур Альянсу.

В акваторії Чорного моря катерна тактична група Військово-морських Сил Збройних Сил України разом із постійною морською протимінною групою НАТО № 2 (SNMCMG2) провели спільні тренування на морі типу PASSEX.

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Як повідомляє інформагенство Міноборони України «АрміяInform», мета тренування ― відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії. Усі елементи навчання сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур Альянсу.

«У визначеному районі відпрацьовано тренування з протимінних дій у складі групи кораблів, передача вантажів на ходу, відбиття засобів повітряного нападу противника та проведено корабельно-бойове навчання з проводки за тралами», - йдеться в повідомленні.

Крім того, відпрацьовано елементи тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.

У Міноборони вказують, що це вже другі цього року тренування типу PASSEX за участі українських ВМС із кораблями Альянсу, які відбуваються задля підтримання безпеки в Чорноморському регіоні та вдосконалення навченості й взаємосумісності під час виконання спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп.

Завдання другої Постійної протимінної групи НАТО (як однієї з морських груп швидкого реагування Альянсу) ― пошук, виявлення й знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження.

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Автор: Костянтин Гончаров