Наразі країна націлена на спільну роботу з партнерами для масштабування випуску БПЛА.

Україна активно працює над розвитком виробництва у сфері оборони як всередині країни, так і спільно з міжнародними партнерами за кордоном.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров за підсумками зустрічі із представниками німецької оборонної індустрії в Києві. "Масштаби російської агресії продовжують зростати. Разом із союзниками ми постійно шукаємо нові ефективні рішення для посилення обороноздатності України", - написав він.

Міністр додав, що під час зустрічі представники обговорили залучення інвестицій у виробництво в Україні. За словами Умєрова, українська промисловість вже здатна виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. Тому за наявності належного фінансування може виробляти ще більше сучасних засобів ураження.

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Крім того, сторони обговорили ініціативу виробництва озброєння у співпраці з партнерами по формату "Рамштайн". Йдеться про поєднання українських технологій із виробничими потужностями партнерів для масштабування випуску всього необхідного для Сил оборони:

"Наша мета - налагодити ефективну кооперацію. Держава готова допомагати компаніям у пошуку партнерів в Україні та брати безпосередню участь у спільних проєктах, зокрема через співінвестиції й створення спільних підприємств".

Український ВПК: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, українська компанія Skyeton, яка займається виробництвом безпілотників, створить спільне підприємство з британською Prevail Partners.

Зазначається, що їхній БпАК Raybird виконав тисячі польотів в Україні, продемонструвавши "надзвичайно низький рівень втрат бортів".

Тим часом журналісти Welt напередодні повідомили, що Німеччина профінансує виробництво 500 далекобійних дронів для України. Йдеться про БПЛА, які можуть атакувати цілі на відстані до 1200 кілометрів.

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