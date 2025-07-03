Нове підприємство сфокусується на випуску БпАК Raybird.

Українська компанія Skyeton, яка займається виробництвом безпілотників, створить спільне підприємство з британською Prevail Partners. Про це повідомляється на сайті Skyeton.

Підприємство під назвою Skyeton Prevail Solutions буде створене для прискорення серійного виробництва, постачання та інтеграції безпілотної системи в армії Великої Британії. В українській компанії додають, що нове підприємство сфокусується на випуску БпАК Raybird. Цей безпілотник виконав тисячі польотів в Україні, продемонструвавши "надзвичайно низький рівень втрат бортів".

Raybird – це безпілотник класу 1 за стандартами НАТО. Його конструкція передбачає заміну корисного навантаження без інструментів.

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"Серед варіантів – камери з винятковими можливостями захоплення цілей, камери високої роздільної здатності для розвідки, радар із синтетичною апертурою (SAR) для створення зображень у темряві або за несприятливих погодних умов, а також локатор радіочастот. Raybird є популярним серед бойових підрозділів завдяки успішному виконанню місій, стійкості та мінімальному ризику для операторів", – йдеться в заяві компанії.

У Skyeton наголосили, що спільне українсько-британське підприємство масштабуватиме виробництво цих БпАК у Великій Британії для застосування як в Україні, так і у Збройних силах Великої Британії та інших країн.

Українська зброя: інші новини

Днями віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що український оборонний кластер Brave1 розробив перші антидронові набої. Вони виглядають як звичайні набої, але мають спеціальну бойову частину всередині.

Раніше також стало відомо, що Міністерство оборони допустило до експлуатації у ЗСУ український безпілотний наземний комплекс "Мураха".

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